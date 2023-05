Síndrome de Burnout ameaça a produtividade

Para quem pensa que a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional era apenas um reflexo do período de pandemia de Covid-19, a má notícia é que tudo indica que essa exaustão extrema veio para ficar. De acordo com uma pesquisa coordenada em fevereiro pelo centro de pesquisas e debates norte-americano Future Form, em um universo de 10.243 profissionais de várias partes do mundo, 42% relataram sentir sintomas desse esgotamento conectado essencialmente ao trabalho . Esse é o maior número desde março de 2021, quando foi realizada a primeira mostra pela plataforma de recursos humanos Indeed, que indicou que entre 1,5 mil trabalhadores norte-americanos, 67% acreditavam que o burnout aumentou durante o período de isolamento social .

Ela acredita que esse é um momento importante para falar desse assunto que foi relegado por todos, empresas e os próprios colaboradores. A cultura da saúde emocional, mental não foi discutida, nem pensada e ainda não é medida nas corporações. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos há estatísticas sobre o tema. O estresse ocupacional custa aos empregadores locais mais de US$ 300 bilhões por ano e podem causar 120 mil mortes excedentes neste mesmo período.

Em tempos de políticas de redução de pessoas nas organizações e aumento do uso da Inteligência Artificial no mercado de trabalho, é comum ver funcionários e gestores com uma pressão constante de entrega de resultados. A ideia é fazer o mesmo com uma equipe menor. Na prática, a carga horária se estende bem mais, às vezes, até nos finais de semana, principalmente em cargos executivos que têm maior número de profissionais com burnout, garante Sirley Carvalho, diretora de Responsabilidade Social da ABRH/RS.

O resultado de um estudo de maio de 2021 da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) segue a mesma direção, evidenciando que cerca de 750 mil pessoas morrem todos os anos de AVC e parada cardíaca isquêmica, devido às longas horas de trabalho. Entre as causas desta epidemia silenciosa estão cargas de trabalho excessivas, pressão por resultados rápidos e culturas tóxicas no ambiente de trabalho.

A pandemia, que fragilizou as pessoas emocionalmente, trouxe incertezas na área financeira e o trabalho fisicamente para dentro das casas dos colaboradores foi apenas uma gota a mais nesse oceano da exaustão. Não é à toa que uma pesquisa de 2019, da Internacional Stress Management Association (Isma-BR) estima que 32% da população economicamente ativa sofre com sintomas que vão desde dor de cabeça, desânimo, falta de concentração, dores musculares, sudorese e palpitações até agressividade, isolamento, dificuldade de concentração, irritabilidade e baixa autoestima.

"Os resultados apresentados neste trabalho reforçam a importância de discutir o tema saúde mental, uma vez que os problemas associados aos transtornos geram também impactos negativos para a economia. Considerando os dados de 2019, as perdas econômicas recorrentes do burnout são de grandes proporções", observa João Gabriel Pio, economista-chefe da Gerência de Economia e Finanças Empresariais da Fiemg.

O mesmo levantamento indica que, nas empresas nacionais, a perda anual no faturamento com esse tema chegou a R$ 397,2 bilhões por ano e a redução de empregos (formais e informais) foi da ordem de 800,7 mil no mesmo período. O estudo mostra também que esses problemas causaram uma redução de R$ 165 bilhões na renda das famílias e R$ 26 bilhões na arrecadação do governo federal.

O reflexo econômico disso é imediato nas mais diversas esferas. É o que revela a pesquisa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) intitulada "Os Custos Econômicos dos Transtornos Mentais", divulgada em março deste ano. Segundo o estudo, os problemas psicológicos causam uma perda de 4,7% do PIB, o equivalente a R$ 282 bilhões ao ano.

Levantamento coordenado em fevereiro deste ano pelo centro de pesquisas e debates norte-americano Future Form aponta que os efeitos diretos dos transtornos mentais demandam gastos com saúde, como medicação, consulta médica e hospitalização, e os indiretos correspondem à perda de produtividade (ausência no trabalho, incapacidade e aposentadoria precoce).

O que é

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.

Perceber os sintomas é essencial para prevenção da síndrome

O ideal é buscar sempre uma orientação médica e cada um ser tratado dentro da sua singularidade. "Muitas vezes percebemos os sintomas, mas não nos conectamos com a origem deles. Buscar um equilíbrio dentro do nosso cotidiano entre família, momentos de lazer não é esquecer o trabalho , mas encontrar um meio termo para que um não tome o lugar do outro", finaliza.

"Outra coisa interessante é manter o diálogo com pessoas que a gente se sinta confortável para conversar sobre nosso rendimento no trabalho e nos estudos", indica. Outra dica é controlar o uso de substâncias, álcool e cafeína, que podem ser um gatilho para ativar a ansiedade. Isso sem falar na automedicação, muito comum entre os brasileiros, pois até mesmo uma boa noite de sono, fundamental para a saúde física e psíquica, pode ser um desafio em momentos nos quais alguém está sobrecarregado. "Tudo isso são pequenas estratégias cotidianas que podem ajudar. Muitas vezes estamos tão imersos nas nossas atividades que esquecemos de fazer uma pausa, um simples levantar da cadeira de trabalho e se alongar", complementa.

Um das melhores receitas é se manter conectado com atividades de interesse pessoal, fazer algo que fuja da rotina, pois muitos trabalhadores até no final de semana se sobrecarregam com trabalho, deixando de conviver com a família e ter momentos de lazer.

Em geral, as pessoas também deixam de lado atividades prazerosas do dia a dia e focam em tarefas que normalmente são fontes de estresse e de estudo. "Esses são sinais de alerta de como a gente se sente neste trabalho. Nem sempre a dor muscular pode ser de um exercício físico, mas do tanto que estamos tensos", exemplifica Caroline.

O burnout não é algo que explode. Ele começa devagar e vai tomando conta. Assim a psicóloga clínica Caroline Rodrigues Ferreira, colaboradora da comissão de Relações Étnico Raciais do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, define essa síndrome. Vem daí a necessidade de estar atento a sintomas que podem começar com cansaço excessivo, a sensação de não se desligar do trabalho, e de sono como sinal de escape.

Vida contemporânea estimula surgimento do transtorno em estudantes e trabalhadores

Essas estratégias combinadas contribuem para que o nível de exaustão do time se mantenha sob controle. "Em geral, as pessoas têm uma grande necessidade de serem aprovadas. Porém, quanto mais seguras forem, terão uma mais tranquilidade maior e lidarão de uma forma melhor com as cobranças que toda profissão possui."

Em relação a empresas, o psicólogo acredita que o caminho inicial é ter o suporte adequado para as pessoas falarem e lugares de descanso, as chamadas áreas de descompressão, que ajudam os colaboradores a intercalar jornada diária com momentos de lazer.

"Ter uma política para o cuidado pessoal, condições de desenvolver o trabalho sem se sentir tão cobrado e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo", indica, explicando que uma das dificuldades é que as pessoas perderam o senso de urgência, do que é prioridade, do certo e do errado, do que é bom ou ruim.

Um dos antídotos para essa situação, na visão de José, é a autoestima em dia. Nem precisa ser um ego inflado, mas saber respeitar limites, reconhecer seus talentos, dizer não quando é necessário faz bem para os profissionais, assim como o autoconhecimento, que faz com que a pessoa entenda como se relaciona com o trabalho. Tudo isso funciona como uma proteção.

As redes sociais, que poderiam ser usadas para um momento de relax, também acabam hiper estimulando as pessoas, pois quem publica uma foto quer reconhecimento. E quando essa aprovação não vem contribui para elevar o nível de estresse.

Ao contrário daqueles que localizam o alvo apenas no mercado de trabalho, o psicólogo identifica muitos casos entre os estudantes. Não é raro pessoas em período de estudo intensos, seja para provas do Enem, concursos, finais de cursos, residência médica apresentarem os sintomas desse distúrbio. "A pessoa repete as mesmas atividades de forma incessante e acabam desenvolvendo essa síndrome", explica.

A síndrome, que no início foi identificada mais nas áreas médica e da educação, foi se alastrando para outras profissões em que a exigência e a cobrança são altas. Várias empresas já detectaram no seu radar a necessidade de implementar programas de qualidade de vida, mas estes empregadores ainda estão longe de ser a maioria na visão do psicólogo Fernando Elias José.

Excesso de estímulo, excesso de cobrança. Em um mercado com mais profissionais do que vagas cria-se um cenário no qual o colaborador tem que fazer de tudo para se manter empregado. Acrescenta-se a isso um contexto de incertezas econômicas, fazendo com que muitas empresas enxuguem seus quadros e contratem menos.

Cards estimulam a reflexão diária sobre limites e recursos em situações do trabalho

Cartas que podem auxiliar na compreensão de limites e sentimentos. No total, são 100 mensagens para refletir sobre situações difíceis relacionadas ao trabalho. Lançadas no final de 2021, em parceria com a RIC Jogos, a proposta dos cards elaborados pelos psicólogos Laura Pordany do Valle e Ramiro Catelan e o psiquiatra Vitor Torrez, é promover um momento de quebra de rotina do ciclo casa-trabalho, no qual a pessoa escolhe uma carta para refletir sobre algum tema.

Também podem ser utilizados como recurso de psicoterapia para profissionais que atuem com pessoas em esgotamento emocional (burnout). "É importante frisar que apesar dos cards servirem como um instrumento de reflexão, não substituem um tratamento psicológico", detalha Laura.

A ideia do projeto surgiu a partir do entendimento de que havia uma contínua pressão por atualização e desempenho no mercado de trabalho, que pode gerar demandas que sobrecarregam não só a rotina, mas também o lado emocional desses profissionais.

O intuito dos cards é fazer com que o indivíduo esteja mais atento ao seu contexto, esgotamento, pensamentos e sensações de angústia quando está sob estresse no trabalho. A partir dessa tomada de consciência é possível adquirir habilidades para construir uma vida que esteja mais próxima de seus valores, definindo prioridades e limites profissionais.