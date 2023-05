Mentes Brilhantes incentiva todas as esferas do empreendedorismo

Márcio Oliveira, 41 anos, é fundador e CEO do Projeto Mentes Brilhantes. Nascido em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Márcio iniciou sua carreira aos 15 anos, desenvolvendo projetos culturais e produzindo eventos na região metropolitana de Porto Alegre.

Com sua visão macro para os negócios, criatividade e facilidade em se relacionar, os eventos ganhavam cada vez mais destaque e notoriedade, o que resultava em grande público. Foi quando surgiram os primeiros convites para atuar em outros estados.

Eventos como o Aniversário de 80 anos de Londrina, Outubro Rosa em Curitiba, Fenasoja em Santa Rosa, São Leopoldo Fest, Festa das Rosas, Natal Luz em Gramado e Expointer fazem parte do seu histórico. Foram mais de 3 mil trabalhos realizados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entre eles, shows com artistas consagrados como Ivete Sangalo, Jota Quest, Luan Santana, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Maestro João Carlos Martins, entre outros.

Nesse período, Márcio também morou em Curitiba, no Paraná, onde foi Diretor de Eventos da Rádio Massa FM, e logo se tornou sócio do apresentador de TV Carlos Massa (Ratinho - SBT), na empresa de eventos do Grupo Massa. Foram 5 anos de muitas conexões e aprendizados.

Com a pandemia os eventos presenciais foram proibidos, Márcio então voltou para o Rio Grande do Sul e precisou se reinventar. Foi aí que ele deu início a dois novos projetos. A Eh360, Consultoria em Marketing, que entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, gerou mais de 200 milhões de vendas, e ao Projeto Mentes Brilhantes, uma plataforma de conexões, capacitação e desenvolvimento, que realiza ações de 360° no fomento ao empreendedorismo.

O Projeto Mentes Brilhantes foi criado em abril de 2022 com o propósito de incentivar o empreendedorismo em todas as suas esferas, colaborando assim, para potencializar o desenvolvimento econômico sustentável da sociedade. É o ambiente perfeito para trocar experiências, criar novas parcerias, conexões, e principalmente oportunidades de negócios para todos que desejam prosperar. Nele, são promovidos encontros, confrarias e conferências para o público empreendedor e empresariado, a fim de gerar valor, conexões e oportunidades de negócios.

Em 2023 o Mentes Brilhantes ganha ainda mais projeção, e passa a contar com a participação de grandes nomes do cenário nacional, tais como: Daniel Randon, Presidente do Grupo Randon, Harry Fockink, Escritor, Consultor e Presidente da Fockink Consultoria Brasil / Portugal, Ricardo Amorim, Economista premiado pela Forbes como o economista mais influente do Brasil, Roberto Argenta, Presidente da Beira Rio S/A, entre outros, e o Sr. Clovis Tramontina, Presidente da Tramontina entre 1992 e 2021 e atual Diretor do Conselho de Administração da Tramontina.

"Entendo que empreender só faz sentido, quando a gente ajuda a melhorar a vida de outras pessoas, e o Mentes Brilhantes cumpre exatamente esse papel, contribuir para o crescimento e desenvolvimento de pessoas e negócios. Esse é o meu propósito de vida, é a minha causa, a minha luta. Preciso devolver para a sociedade tudo aquilo que ela me deu".

Empresas & Negócios - Como surgiu a ideia do projeto Mentes Brilhantes?

Márcio Oliveira - Morei cinco anos em Curitiba (PR), onde fui sócio do apresentador de TV Carlos Massa, o Ratinho, do SBT. Lá tive a oportunidade de empreender e de sentar à mesa com grandes empresários, não só do Paraná, mas também de outros estados, e foi então que percebi a enorme diferença que existe, entre o olhar que se tem do paranaense e do paulista para os negócios, comparado com o gaúcho. É um olhar muito mais otimista, mais próspero. Durante esse período que estive em Curitiba, voltava periodicamente para visitar familiares aqui no Rio Grande do Sul, e sempre que podia perguntava aos amigos como estavam os negócios por aqui, e a resposta era sempre a mesma. "Não tá fácil!" Sempre existia um porém, uma desculpa, ou algo a reclamar. O que me chamou a atenção é que a crise, ou os problemas que existem aqui, também existem em outros estados, foi aí que percebi que a diferença na verdade estava na maneira de enxergar as coisas. Vi ali uma oportunidade.

E&N - A pandemia teve alguma influência no projeto?

Oliveira - Claro que sim. Foi com a chegada da pandemia que o setor de eventos, no qual atuo a mais de 23 anos, parou totalmente. Sem saber o rumo que as coisas tomariam, voltei para o Rio Grande do Sul e resolvi estudar um pouco mais sobre aquela oportunidade que enxerguei lá atrás. Sabia que não seria fácil mudar a rota depois de 23 anos, mas poder ajudar a melhorar a vida de outras pessoas era algo que mexia muito comigo. Foi durante a pandemia que a ideia do projeto surgiu, e no dia 22 de abril de 2022, juntamos mais de 100 empresários na cidade de Novo Hamburgo, era o primeiro encontro do Mentes Brilhantes. Hoje o Projeto se tornou uma grande plataforma de conexões, capacitação e desenvolvimento, que tem como propósito incentivar o empreendedorismo em todas as suas esferas, colaborando assim, para potencializar o desenvolvimento econômico sustentável da sociedade.

E&N - Qual a sua avaliação sobre o grau de maturidade do empreendedorismo no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul?

Oliveira - Estamos em constante evolução, mas há um longo caminho a ser trilhado. O Brasil é um país muito rico, com muitas oportunidades em todos os segmentos, mas por muito tempo fomos explorados, e ainda somos. A alta carga tributária, a burocracia, e a corrupção, elevam o nosso custo de vida e desencorajam muitas pessoas de empreender. É preciso uma reforma tributária, mas também uma reforma no sistema de ensino. Já passou o tempo de incluir educação empreendedora nas escolas públicas, nosso modelo de ensino está ultrapassado e a educação só é prioridade nos discursos.

E&N - Quais são os principais erros cometidos por quem quer empreender e de que forma evitá-los?

Oliveira - Não existe preparo algum. Não fomos ensinados a empreender. Em algumas capitais do país é possível abrir uma empresa em 24 horas, e essa mesma empresa quebra em menos de três meses. Se você quer ser médico, estuda medicina, se quer ser advogado, estuda direito, e quem quer empreender faz o que? Não basta apenas ter a vontade, é preciso ter conhecimento técnico sobre gestão, liderança, administração, finanças, e tantos outros pontos fundamentais para que uma empresa seja próspera e lucrativa.

E&N - Você começou a empreender muito cedo - aos 15 anos. Quais foram as principais lições aprendidas?

Oliveira - Sempre fui um bom observador. Napolleon Hill, um dos maiores estudiosos sobre o comportamento humano diz em suas obras, que o sucesso deixa rastros, e desde muito cedo aprendi prestando atenção, e me aconselhando com aqueles que já haviam trilhado o caminho. Procurei sempre estar em ambientes prósperos, com boa energia, e aprendi principalmente que você realmente é a média das pessoas que mais convive.

E&N - Existe uma idade ideal para começar a empreender?

Oliveira - Todos nós somos empreendedores. Alguns empreendem em suas próprias empresas, mas todos empreendemos em nossas vidas. No momento em que você trabalha em uma empresa, mesmo sendo um colaborador, e entrega o seu melhor, você está empreendendo na sua carreira. O mesmo acontece quando você escolhe uma boa roupa preocupando-se com a sua apresentação, você está empreendendo na sua vida. Então digo que não há uma idade ideal para começar a empreender, o importante mesmo é se preparar ao máximo.

E&N - De que forma o empreendedorismo pode potencializar o desenvolvimento econômico sustentável da sociedade?

Oliveira - É preciso entender duas coisas fundamentais: A primeira é que todos somos parte de um ecossistema. A Apple desenvolveu o Iphone, que para ser útil precisa de aplicativos como o Uber, que para ser funcional precisa da indústria automotiva, que por sua vez precisa de motoristas, que precisam de clientes, que desejam e compram Iphones por conta da sua funcionalidade. O outro ponto é que a preservação ambiental é fundamental para garantir a qualidade de vida da população, então é responsabilidade nossa cuidar do nosso planeta. A saúde humana está diretamente relacionada à qualidade do meio ambiente em que vivemos, dessa forma, ao cuidarmos do planeta, estamos investindo em nossa própria saúde e bem-estar. O equilíbrio entre o desenvolvimento e o cuidar do nosso planeta é fundamental para a nossa sobrevivência.

E&N - O que deve estar em pauta no evento deste ano, já que o tema "Brasil. Presente e Futuro" é muito amplo?

Oliveira - A pauta central é oferecer soluções para aqueles que buscam crescer em um ambiente de incertezas, mas também de muitas oportunidades. Para essa edição, serão debatidos 3 tópicos: Economia, Gestão e Inovação. Ao participar da Conferência, o público terá acesso a informações atualizadas e valiosas, que vão ajudar a entender como as oscilações do mercado impactam o seu bolso.

E&N - Quais serão os destaques da edição deste ano?

Oliveira - Destacamos o encontro das maiores referências do empreendedorismo nacional para debater o Brasil de presente, e do futuro, Entre os nomes convidados estão Daniel Randon, presidente do Grupo Randon; Harry Fockink, escritor, consultor e presidente da Fockink Consultoria Brasil/Portugal; Luciano Potter, jornalista e comunicador do Grupo RBS; Manuela Bordasch, empreendedora e cofundadora do Steal The Look; Cris Silva, empreendedora e comunicadora do Grupo RBS; Arildo Junior, Mentor de vida e negócios; Tinga, Atleta, Empreendedor, Palestrante, Ativista Social; Marcus Rossi, Founder e CEO da Gramado Summit, o convidado especial desta edição, Ricardo Amorim, Prêmio Forbes de Economia, e os homenageados Clóvis Tramontina, presidente do Conselho de Administração da Tramontina entre 1992 e 2021, e atual diretor do Conselho de Administração da Tramontina; Roberto Argenta, presidente da Beira Rio S/A; e Tinga, atleta, empreendedor, palestrante, ativista social; e Arildo Junior, mentor especialista em Propósito, Gestão e Liderança.