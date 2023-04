Projeto Jovem Tech entra na segunda etapa

O dia 3 de março marcou o início da segunda etapa do Projeto Jovem Tech, idealizado pela UniRitter. A iniciativa, que existe desde 2022, tem como objetivo capacitar jovens em vulnerabilidade social da comunidade Grande Cruzeiro para o espaço digital. Com o apoio da prefeitura, através do Gabinete da Primeira-dama - e do movimento POA que Cuida -, e de outros parceiros como a HMídia, a Cufa e, a partir dessa nova etapa, a Cootravipa, os alunos são recebidos no campus Zona Sul da instituição.

A UniRitter já tinha uma parceria com a Cufa, com oficinas na área de tecnologia da informação realizadas no Centro da Juventude por professores de extensionistas da universidade. Além disso, a instituição cedia espaço para as formaturas desses jovens, com viés social dentro da comunidade. Assim, foi observado o interesse dos adolescentes por aprofundar seus conhecimentos na área da tecnologia. "Quando surge a ideia do Jovem Tech, é entendendo que a periferia é tecnologia, é evolução, é um movimento que está conectado", ressalta o coordenador da Cufa-RS, Paulo Daniel dos Santos.

A primeira etapa do Jovem Tech foi realizada em 2022 com 35 alunos que agora seguem para o segundo módulo. Ao todo, 60 alunos vão integrar o projeto, e a meta é que se chegue a cerca de 80 em uma terceira etapa. A seleção é feita por meio de um edital, em que se estabelece uma faixa etária entre os 16 e os 21 anos. Os jovens são indicados pela Cufa e pela Cootravipa, e em sua maioria realizam alguma atividade em entidades que atuam na Grande Cruzeiro.

As aulas são realizadas duas vezes por semana no período da tarde e capacitam os alunos em noções básicas de TI. O conteúdo ensinado inclui, por exemplo, introdução ao mundo digital e ao mundo computacional no primeiro módulo, enquanto segundo também aborda a linguagem de programação Python e se aprofunda nos conceitos já introduzidos. Quem fica encarregado de ministrar as disciplinas são os estudantes do curso de Tecnologia da Informação - que ganham horas complementares pelo trabalho -, com a supervisão dos docentes.

De acordo com o coordenador do projeto, Luciano Bessauer, a instituição ainda presta suporte por meio de grupos com os alunos, onde divulgam vagas de emprego - além de continuarem realizando acompanhamento com aqueles que já concluíram sua passagem pela UniRitter. Além disso, também são oferecidos apoio psicológico e odontológico, e os parceiros envolvidos no Jovem Tech ficam encarregados de fornecer o transporte e o lanche dos alunos. O principal objetivo é aumentar a empregabilidade dos jovens no futuro e para isso é preciso de apoio e incentivo.

A solenidade de abertura do evento foi realizada no auditório principal do campus Zona Sul na segunda-feira do dia 3 de abril. O evento reuniu os alunos contemplados no projeto, os alunos responsáveis por ministrar as disciplinas e representantes de cada colaborador do projeto. Cada um dos colaboradores pode falar diretamente com os alunos e todos buscaram destacar a grande oportunidade que é poder estar dentro da universidade ocupando um lugar que a periferia na maior parte dos casos não ocuparia. "Na favela não tem carência, a favela é potência. A periferia não precisa viver de favor", declarou a coordenadora institucional da Cufa, Ivanete Pereira.