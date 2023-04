SuperApps prometem revolução tecnológica

Termo ainda não muito conhecido no Brasil, mas que promete virar uma forte tendência a partir de 2023, o "SuperApp" denomina os aplicativos para smartphones que oferecem múltiplos serviços na mesma interface, gerando economia de tempo e uma experiência de usuário otimizada. Eles ganham cada vez mais espaço no País e prometem revolucionar a tecnologia nacional, apesar de já serem velhos conhecidos de países como China, Indonésia e Coreia do Sul.

Uma pesquisa sobre comportamento de consumidores e marcas feita pela Ilumeo, consultoria de inteligência focada em dados e tecnologia, mostrou que 41% dos entrevistados nunca ouviram falar neste termo.

"O grande objetivo dos SuperApps é centralizar todas as atividades dos usuários, fazendo com que as pessoas consigam resolver tudo em apenas um aplicativo, evitando, assim, que seja necessário o download de diversos programas para as tarefas rotineiras", explica Lorain Pazzetto, Head de Estratégia Digital de Finance da FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação.

Empresas como Magalu e iFood, por exemplo, já usam os SuperApps para atrair seus clientes. O executivo listou as três principais vantagens dos SuperApps, tanto para consumidores quanto para empreendedores. Confira:

1. Economia de tempo

O ideal é que os SuperApps disponibilizem os mais diversos serviços para seus usuários, como chats, pagamentos, mobilidade, funções de delivery e compras. Com isso, o consumidor reduz a quantidade de aplicativos no seu smartphone e otimiza seu tempo, além de obter uma experiência mais satisfatória e uma relação mais consolidada com a marca.

2. Oportunidade para os negócios

A pesquisa NextWave Consumer Survey 2021, realizada pela consultoria EY, aponta que 82% das pessoas entendem a importância de uma experiência integrada, fluida e isenta de dificuldades. Com isso, marcas e empresas são tão beneficiadas quanto os consumidores. Ao reduzir as etapas para um usuário encontrar um produto dentro de um e-commerce, por exemplo, a expectativa é que ele compre mais vezes se houver satisfação no processo, o que gera retorno e, consequentemente, maior lucratividade.

3. Open Finance e transações financeiras

A oferta de diferentes formas de pagamento e a possibilidade de realizar transações financeiras diversas, com segurança e assertividade, são o grande diferencial dos SuperApps. Além disso, eles são capazes de potencializar as vantagens do Open Finance. "Arrisco dizer que as finanças são as premissas mais cruciais, pois é o que, de fato, vai facilitar a vida dos usuários no final das contas. Ninguém vai precisar ficar trocando de aplicativos a cada etapa de compra, ou do que quer que se esteja fazendo, tudo passa a ser embedado na experiência do cliente, oferecendo serviços baseados em contexto", finaliza Lorain.