Meios eletrônicos de pagamento avançam e dinheiro em espécie perde espaço

A digitalização do mercado vem evoluindo rapidamente. Se até pouco tempo, a maior parte das transações comerciais eram baseadas no uso de papel moeda, de cheque e, em menor medida, de cartão de crédito, a realidade hoje é bem diferente. Soluções como oe ascaíram definitivamente no gosto dos brasileiros e novas ferramentas e tecnologias surgem a fim de suprir a demanda por maior agilidade, segurança e, é claro, aumento no volume de transações. Para os empreendedores, acompanhar as tendências nessa área e oferecer diversas possibilidades de transações se tornou essencial para o sucesso do negócio.

cheque meios digitais de pagamentos Para se ter a dimensão do avanço dos meios eletrônicos de pagamento, basta pensar sobre os hábitos de pagamento. Quando foi a última vez que você preencheu um? E quando precisou realizar um pagamento em dinheiro por que o estabelecimento não aceitava outro formato? Provavelmente a resposta para pelo menos uma das perguntas vai revelar que a maior parte das transações realizadas no seu dia a dia inclui

Esta evolução está intrinsecamente ligada às novas formas de consumo. O e-commerce está cada vez mais presente em no dia a dia e tornou possível comprar os mais diversos itens pela internet em instantes. Estima-se que, em 10 anos, as vendas online no Brasil tenham passado de um faturamento de R$ 22,5 bilhões em 2012 para R$ 169 bilhões em 2022, de acordo com dados da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

As compras pela internet seguem crescendo e, hoje, representam cerca de 10% de todo o segmento do varejo nacional, segundo levantamento da entidade sobre o fluxo de 2022. Para acompanhar esse fenômeno, os meios de pagamentos também tiveram de mudar.

Sebrae-RS destaca necessidade de adaptação

De acordo com o especialista em Finanças do Sebrae-RS, Rômulo Tevah, tanto os negócios online, que tiveram enorme crescimento nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19, quanto os estabelecimentos físicos despertaram para a necessidade de oferecer diferentes possibilidades de compra aos clientes. "O fato de as empresas estarem fechadas e terem de partir de forma rápida e simplificada para o online obrigou os empreendedores a adaptar também suas formas de receber dos clientes. Empresas que não estavam habituadas ou preferiam modelos tradicionais, tiveram que se adaptar obrigatoriamente. E quem não acompanha as preferências do cliente corre sério risco de não fechar negócio", destaca.

Pix Com isso, novos formatos, como o Pix, rapidamente deixaram de ser tendência para se tornarem extremamente populares, tomando o lugar dos boletos bancários e até mesmo de cartões de débito e crédito. Em 2022, enquanto a movimentação dos cartões de débito cresceu 7,4% e atingiu R$ 992,4 bilhões, oalcançou R$ 10,9 trilhões em transações, mais do que o dobro do valor registrado em 2021, segundo dados do Banco Central (BC).

Lançado em novembro de 2020, esse modelo de transferência imediata sem a cobrança de taxas caiu rápida e definitivamente no gosto dos brasileiros. Pouco mais de dois anos depois, em março ultrapassou a marca de 146 milhões de usuários e já conta com 501 milhões de chaves, de acordo com as mais recentes estatísticas do Banco Central (BC). A maior parte dos usuários têm entre 20 e 39 anos, mas percebe-se adesão entre todas as idades.

Contudo, o papel moeda segue relevante, salienta Tevah. Apesar da disseminação desta transferência bancária facilitada e de fintechs, cerca de 20% da população adulta brasileira não têm conta bancária. Soma-se a isso o fato de que o brasileiro em geral ainda enfrenta grande dificuldade no acesso ao crédito ou conta com limites relativamente baixos.

É preciso conhecer o cliente de forma efetiva

Pensando nessa complexidade, a dica mais importante dada por Tevah a quem procura o Sebrae-RS é: conheça o seu cliente de verdade. "É importante que todo lojista esteja olhando para as tendências, entenda o que está acontecendo no mercado e avalie de acordo com o seu negócio. Faça uma reflexão se o meio de pagamento vai ser utilizado pelo perfil de público que atende ou se trará algum tipo de diferenciação."

Meios de pagamento são extremamente relacionados à cultura local e à realidade socioeconômica do território em que cada negócio está inserido, por isso, não adianta, por exemplo, aceitar criptomoedas no caso de um pequeno negócio de bairro. "Já para uma média empresa, cujos principais clientes se interessem por esse tipo de investimento, aceitar bitcoins pode ser um atrativo", salienta o especialista.

Os pagamentos com carteiras digitais, virtualmente ou com aproximação no meio físico, através de aplicativos que permitem às pessoas quitarem as contas com o celular, também ganharam espaço após a pandemia e vieram para ficar. As carteira digitais são utilizadas por 31,8% dos brasileiros nas compras a prazo, de acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Conforme o estudo Beyond Borders 2022/2023, realizado pela fintech brasileira EBANX, as carteiras digitais devem expandir cerca de 20% ao ano até 2025 no comércio digital da América Latina.