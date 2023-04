Associação Comunitária Criança Feliz leva assistência social para menores

Respeito, amor e protagonismo são os valores gravados no mural da Associação Comunitária Criança Feliz. Fundada em 2001, a partir da demanda de mães por um espaço que pudesse acolher seus filhos enquanto estivessem trabalhando, a Organização da Sociedade Civil (OSC) presta assistência social para as comunidades em situação de vulnerabilidade dos bairros Mathias Velho e Harmonia, no quadrante noroeste de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre.

Sob a premissa de colorir a vida de crianças em vulnerabilidade, a entidade acolhe 50 jovens, de seis a 14 anos, de terça a quinta, no turno inverso da escola. Através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atividades pedagógicas que buscam estimular o pensamento crítico e desenvolver o protagonismo.

Entre os trabalhos executados, estão, por exemplo, rodas de conversa que abordam a violência de gênero e infantil, os direitos humanos, a higiene e a consciência racial. "Eu busco, no meu jeito de explicar as coisas, fazer eles se sentirem protagonistas da própria história. Mostrar que apesar de o mundo ser assim, a gente tem que tentar mudar isso, o ciclo não pode se repetir", relata Alessandra Pacheco, educadora social da instituição.

Por ter convênio com CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), às famílias vinculadas à Associação são assistidas com cestas básicas todos os meses, através do PAB (Programa Alimenta Brasil), antigo PAA (Programa de Aquisição de Alimento). O Programa Mesa Brasil, do Sesc (Serviço Social do Comércio), também faz parte da rede de apoio, destinando alimentos para a instituição.

Pacheco revela que, apesar da importância do trabalho desempenhado pela entidade, ainda há muito a ser feito. "É muito importante o trabalho que a gente faz, mas no contexto parece tão pouco, sabe? Muitos usuários do serviço social vivem numa ocupação, sem acesso a coisas básicas. Tento desenvolver atividades sobre higiene, mas como vou fazer isso se muitos deles não têm banheiro em casa?", indaga.