Cootravipa auxilia unidades de triagem

Livros para crianças, equipamentos que garantem a segurança para quem trabalha na reciclagem e orientações de como contribuir com o meio ambiente chegaram para ajudar a transformar a vida das pessoas que atuam na Unidade de Triagem Anitas. No dia 23 de fevereiro, o local recebeu da Cooperativa de Trabalho, Produção e Comercialização dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) uma doação de uma biblioteca infantil, de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e de cartilhas sobre cuidados com o meio ambiente. A iniciativa beneficiou mais de 550 pessoas.

Inaugurada em 2014, a UT Anitas é administrada pela Associação Comunitária de Mulheres na Luta - dos bairros Humaitá e Navegantes. Responsável pela separação de cerca de 70 toneladas de material reciclável por mês em Porto Alegre, o centro de reciclagem se propõe a ser um local de promoção e inclusão produtiva de mulheres.

Para as integrantes da unidade, ter um lugar que priorize a autonomia e a independência feminina garante que elas tenham a chance de conquistar a própria renda, sem depender de figuras masculinas.

Essa ação faz parte do projeto FormiCoop, desenvolvido pela cooperativa com o objetivo de auxiliar instituições cujos serviços desenvolvidos são relevantes para a cidade de Porto Alegre.

De acordo com a Cootravipa, iniciativas como essa são importantes para a manutenção de um ciclo virtuoso de cooperativismo, buscando uma realidade socioeconômica mais igualitária no futuro - tudo isso baseado na sustentabilidade para o desenvolvimento da cidade.

"Quando unimos pessoas que querem fazer a diferença, as dificuldades se tornam mais fáceis de serem superadas", afirma a Coordenadora de Inovação da Cootravipa, Fernanda Corrêa. Até agora, 62.316 pessoas foram beneficiadas, contando com as 15 doações que foram feitas em 2022. Para o ano de 2023, o objetivo é realizar pelo menos uma doação por mês e, em março, três já tinham sido feitas.

Uma grande parte dos serviços proporcionados pelo projeto é realizada pela própria cooperativa, como no ano passado, quando realizaram sanitizações de creches comunitárias, escolas e postos de saúde, além de cortes de grama, podas, reestruturação de espaços dessas entidades e pintura de meio fio.

Quanto aos serviços que vão além do alcance da Cootravipa, a entidade sempre busca organizações parceiras para auxiliar nesse processo. A doação da biblioteca infantil realizada para a unidade de triagem, por exemplo, foi financiada pela Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergs por meio do seu Banco de Livros - projeto que existe desde 2008.

Além do acervo, também foram fornecidos os móveis necessários para compor o espaço dedicado à biblioteca. "Estamos realizando um trabalho de mapeamento das necessidades das Unidades de Triagem, e vamos em busca de soluções viáveis e parceiros que queiram apoiar o Projeto FormiCoop", complementa Fernanda.

O fornecimento dos EPIs será feito mensalmente pensando na segurança da equipe de trabalhadores do local. Com esse mesmo objetivo também será feita a fixação de orientações sobre o procedimento seguro de descarregamento na área de descarga. Já nos próximos meses, outras unidades de triagem receberão os mesmos equipamentos.