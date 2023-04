Neugebauer investe em expansão da capacidade de produção para 2023

Quando uma marca vira sinônimo do produto, como ocorre com o doce de leite Mu-Mu, o sucesso é indiscutível. Mesmo assim, o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, está sempre em busca da renovação. Para este ano, prevê o incremento nas linhas de doces e chocolates, além da ampliação da fábrica em Arroio do Meio.

O empresário, que nas horas vagas costuma se reunir com amigos, jogar golfe e esquiar, credita aos seus antecessores a base forte do negócio que atravessa gerações. Ao Jornal do Comércio, Vontobel fala sobre os bons resultados conquistados no último ano e as perspectivas para 2023.

Empresas & Negócios - Como o senhor classifica o desempenho financeiro da Neugebauer em 2022 e quais são as expectativas para 2023?

Ricardo Vontobel - O ano 2022 foi bastante satisfatório para nós. Crescemos 25% em volume e 32% em faturamento. A Neugebauer, nos últimos anos, tem crescido significativamente, com aumento do número de clientes em todo território nacional. Isso explica de certa forma este desempenho. E ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Estamos no nosso limite em relação à produtividade. A fábrica de Arroio do Meio trabalha em três turnos em todas as linhas de produção. Estamos tirando o máximo possível de nossa estrutura industrial. Em 2023 dobraremos nossa capacidade com investimentos nas linhas de chocolate e de doce de leite.

E&N - Qual é a previsão deste investimento?

Vontobel - Em 2023, investiremos mais de R$ 100 milhões na expansão de nossa capacidade produtiva na fábrica localizada em Arroio do Meio. Já estamos no limite da nossa capacidade e ainda temos muito para crescer.

E&N - Quais foram os lançamentos mais recentes da marca? Há alguma novidade para este ano?

Vontobel - Em 2022, tivemos muitos lançamentos importantes. No segmento de wafer, lançamos Bib's Sticks Avelã e Amor Carioca Sticks, além de Stikadinho GO, uma versão com wafer do chocolate Stikadinho. Fizemos uma nova leitura e bem inovadora nas embalagens do Napolitano. A linha 1891 foi totalmente repaginada e ainda lançamos os sabores Dark, Café e Caramelo e Flor de Sal. Como novidade para a nossa linha tradicional de barras laranjas, também apresentamos o sabor Caramelo Crocante, que já é um sucesso. E este ano já começamos com grandes lançamentos. Em janeiro tivemos Mu-Mu Gold, uma nova formulação do tradicional doce de leite Mu-Mu. Também está prevista a renovação da embalagem do chocolate Refeição, completando a atualização de todo o portfólio de produtos. E ainda teremos lançamentos na extensão de linha de produtos já existentes, como por exemplo Mu-Mu Kids, que terá mais dois sabores. E as novidades não irão parar por aí!

E&N - O Mu-Mu já virou sinônimo de doce de leite aqui no Estado, a que se deve este grande sucesso?

Vontobel - A marca Mu-Mu tem tradição. Foi um trabalho muito bem feito nos anos 1960 e 1970, quando meu tio Arno Vontobel, de forma inovadora, comunicou a marca Mu-Mu de uma maneira alegre, inusitada e muito eficaz. Quem viveu estes anos lembra das placas: "Capão da Canoa tem Mu-Mu", "Santo Ângelo tem Mu-Mu", "Aqui tem Mu-Mu". Esta comunicação foi marcante, em todas as cidades e em todas as ocasiões Mu-Mu estava presente. Isto marcou uma geração, e Mu-Mu virou sinônimo da categoria e até gíria. Este efeito transpôs gerações.

E&N - Quais são os legados que a pandemia deixou para a Neugebauer?

Vontobel - Que devemos estar sempre preparados para algo que não dominamos e que não controlamos, que a necessidade de adaptação a novas formas de gestão tem que ser rapidamente absorvida, que o modelo de gestão presencial em uma indústria e em negócios como o nosso é o melhor modelo. A negociação olho no olho, a gestão onde as pessoas interagem, a perpetuação da cultura e dos valores de uma organização somente serão possíveis com a presença das pessoas nos locais de trabalho. Um negócio como o nosso nunca será virtual.

E&N - Que lições de gestão a Neugebauer pode dar para o mercado?

Vontobel - Todo o dia aprendemos mais com o mercado do que ensinamos. Não temos a pretensão de ensinar nada, não somos líderes no mercado em que atuamos, estamos neste negócio de chocolate há apenas 13 anos, continuamos aprendendo todos os dias.

E&N - Como administrador, quais são os principais pontos de atenção para a indústria neste momento de troca de governo federal?

Vontobel - Continuar trabalhando, focados no nosso negócio, nos nossos produtos, clientes e consumidores. Cuidando de nosso ambiente organizacional e das pessoas que trabalham conosco. O nosso grupo empresarial tem 75 anos, fundado pelo meu pai, João Jacob Vontobel. Aprendemos com ele que devemos viver para a empresa e não da empresa. Não mudamos nossa cultura ou nossos valores em função de governos. Estamos sempre focados no trabalho e no futuro.