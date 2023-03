Tentativas de transações fraudulentas aumentaram 92% no início de 2023

A Nice Actimize, uma empresa da Nice (NASDAQ: Nice), lançou o relatório "The 2023 Nice Actimize Fraud Insights Report", que analisa o cenário bancário e de pagamentos e revela as ameaças mais urgentes e os padrões que impactam instituições financeiras.

Aproveitando o X-Sight da Nice Actimize, que utiliza inteligência coletiva e aprendizado federado para detectar ameaças e padrões de atividades suspeitas, o relatório foi criado a partir da análise de bilhões de transações e pagamentos bancários, que representam valores superiores a US$ 110 trilhões.

A pesquisa da Nice Actimize mostra que o aumento de fraudes bancárias é uma preocupação crescente para instituições financeiras e consumidores. Os criminosos estão se tornando cada vez mais sofisticados, mudando suas táticas de invasão de contas tradicionais e de fraudes não autorizadas para fraudes de pagamentos autorizados mais complexas (golpes). Isso não somente complica o cenário de ameaça de fraude, mas também coloca instituições financeiras em risco de perda dupla - tanto vítimas próprias quanto terceiras.

O relatório também indica que, de 2021 para 2022, tentativas de transações fraudulentas aumentaram em 92%, sendo que os valores de tentativa de fraude dispararam em 146%. Essa tendência alarmante destaca dois pontos principais: primeiro, houve um aumento dramático nos volumes gerais de transações, e segundo, os fraudadores estão se tornando mais destemidos e visando fraudes maiores.

O relatório também indica que a fraude não é limitada a um só canal, é uma ameaça complexa e multicanal marcada pela transformação digital, mudando o comportamento de consumidores e padrões de fraude. O relatório também estima que a quantia absoluta de tentativas de fraudes de pagamentos autorizados ultrapassou os valores de fraudes de aquisição de conta, com aumento de 45,9% ano a ano, considerando o período entre 2021 e 2022.

"Os fraudadores estão aproveitando a inovação em meios de pagamentos mais rápidos para conduzir golpes sofisticados envolvendo "mulas", que transferem fundos para fora das instituições financeiras - fundos que, muitas vezes, são irrecuperáveis", diz Craig Costigan, CEO da Nice Actimize, "Conforme o cenário digital evolui, as táticas de fraude também avançam. As ameaças identificadas no nosso relatório são um lembrete alarmante do risco sempre presente que paira sobre canais e pagamentos digitais. Instituições financeiras devem fortalecer sua segurança e revisar o controle de seus canais digitais para ficar à frente de ameaças novas e emergentes."

À medida em que o mundo se movimenta em direção a uma sociedade sem dinheiro físico, o volume de transações aumenta e também a quantidade de fraudes em todos os canais e tipologias, incluindo transações online, pelo celular e pessoalmente. A pesquisa da Nice Actimize expõe essa questão alarmante e destaca a necessidade de incorporar tecnologias de ponta como Machine Learning (ML) e Inteligência Artificial (IA) para identificar, inclusive, golpes mais sofisticados.

O relatório também indica que as fraudes relacionadas a "mulas" são um dos principais desafios enfrentados pelas instituições financeiras, pois são elementos cruciais em golpes e fraudes de pagamentos autorizados, de novas contas e movimentação de fundos obtidos de maneira ilícita. O relatório explica que, apesar de as "mulas" não gerarem perda direta para as instituições financeiras, elas impactam a receita, uma vez que essas contas não são lucrativas. Pelo contrário, são caras para adquirir e manter, além de expor as instituições do ponto de vista regulatório, o que pode causar danos à reputação das empresas. As informações são da assessoria de comunicação da Nice Actimize.