Banco Central libera valores 'esquecidos'

Brasileiros com contas bancárias antigas, que fizeram algum consórcio ou tiveram tarifas cobradas indevidamente em algum momento poderão receber de volta esse dinheiro "esquecido" em bancos e financeiras por meio do Banco Central. O SVR (Sistema Valores a Receber) passou a liberar na terça-feira passada o montante a que os cidadãos têm direito. Ao todo, 40,9 milhões de pessoas físicas e jurídicas podem resgatar

R$ 6 bilhões esquecidos. A solicitação para ter o dinheiro é feita no site valoresareceber.bcb.gov.br.

Essa é a segunda rodada de liberações. A primeira ocorreu no ano passado, entre março e abril, mas foi interrompida. Na ocasião, os valores de herdeiros não foram liberados. De acordo com a agência Folhapress, o pagamento do dinheiro esquecido pode ser feito por Pix, Doc ou TED. As instituições financeiras têm até 12 dias para devolver os valores, na maioria dos casos, mas há situações em que o cidadão terá de entrar em contato com o banco ou financeira.