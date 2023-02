Brechó se consolida como segmento de consumo no Rio Grande do Sul

Com opções para todos os gostos - e bolsos - os brechós se firmam cada vez mais como uma alternativa de consumo mais consciente. Não só o preço muito menor em relação às peças de primeira mão, mas qualidade, design consagrado e o atendimento diferenciado e personalizado nas lojas atraem compradores. As lojas são ainda principalmente físicas, mas a negociação pelas redes sociais e pagamento pelo PIX vão aumentando sua participação no faturamento desses empreendedores. Além disso, lojas online e o foco em sustentabilidade têm ampliado a atuação desse setor, que, segundo pesquisas, deve passar por crescimento vertiginoso nos próximos anos.

Um atendimento personalizado, próximo a uma assessoria de moda, e a possibilidade de adquirir um "sonho de consumo" por um preço muito mais acessível tem levado cada vez mais pessoas - principalmente mulheres - a preferir o brechó na hora de comprar roupas e acessórios.

Por isso, o segmento tem se consolidado cada vez mais, atuando em ramos que vão do comércio popular às roupas de luxo, e passando por nichos específicos como as roupas infantis, para prática esportiva ou as peças vintage; e atraindo, inclusive, a atenção de grandes redes e investidores, que podem ampliar a atuação online e mobilizar um grande universo de fornecedores e prestadores de serviço.

Segundo dados de pesquisa com consumidores realizada pela Global Data nos anos de 2019 e 2020, o mercado de segunda mão cresce 25 vezes mais rápido que o segmento de moda tradicional. No Brasil, o mercado representa uma movimentação de R$ 7 bilhões, com potencial de chegar a R$ 31 bilhões até 2025.

Já nos Estados Unidos, segundo a mesma pesquisa, esse mercado conquista, cada vez mais adeptos entre os jovens: 40% da Geração Z e 30% dos Millenials já são consumidores do mercado de segunda mão.

Outro dado resultante de uma pesquisa do site Enjoei com o Boston Consulting Group, mostra que esse mercado poderá ultrapassar o valor do mercado de fast fashion no Brasil até 2030, podendo crescer de 15 a 20%. Ainda que não haja números gerais consolidados para o Rio Grande do Sul, empresários ouvidos pelo Jornal do Comércio são unânimes em apontar que a perspectiva é de crescimento, e as trajetórias retratadas aqui comprovam o caminho trilhado por esses empreendedores.

Para além do mero comércio de artigos que trocam de mãos e vão para o guarda-roupa de outros donos, os brechós são a segunda vida de marcas cobiçadas e que têm preços exorbitantes não só em época de crise. O preço alto garante, em parte, a exclusividade das peças e seu destaque em relação à moda fast-fashion, disponível em grandes quantidades nas lojas de departamento. Mas, nos brechós, o mesmo glamour custa, em média, um terço do preço original.

"Na Animale, você paga R$ 700 numa regatinha, que aqui pode encontrar por R$ 100. Se uma bolsa de uma marca como Prada custa R$ 13 mil ou R$ 14 mil, no brechó você pode encontrar por R$ 3,5 mil ou R$ 4 mil dependendo do modelo", exemplifica Cláudio Alex Strassburger, proprietário do Vintage Boutique Brechó, que existe há 10 anos no Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Esses preços mais convidativos fazem com que o público de sua loja, que iniciou se especializando em peças Vintage de marcas como Pierre Cardin - extremamente populares nos anos 1970 e 1980 - ampliasse sua oferta. Agora, ele pontua que a maior parte da clientela busca roupas do dia a dia - para manter a elegância em ambientes de trabalho como escritórios e bancos. "O que tento é oferecer qualidade. Não importa se a cliente vai comprar um shortinho ou uma t-shirt: eu quero que ela leve o melhor shortinho, e fique bem vestida com ele", diz.

Mas o Vintage vai além: tem roupas de luxo, de festa e até raridades como um vestido de casamento do consagrado estilista gaúcho Ruy Spohr ou de Clodovil, um dos antigos estilistas mais famosos do País. Isso torna o brechó relevante, inclusive, como um recurso educacional. Com seu acervo de cerca de 50 mil peças, serve também de "laboratório" educacional para os cursos de moda da ESPM de Porto Alegre, com o qual mantém uma parceria.

Guedes e Lisia, proprietários do Me Gusta, destacam a importância do clima de uma loja não convencional. Isabelle Rieger/JC

Faixas de preço acima de R$ 1 mil ou mesmo R$ 100,00 podem parecer altas em comparação a brechós populares - em Porto Alegre, a referência principal dessas lojas é a Avenida João Pessoa, nos bairros Cidade Baixa e Azenha, que praticam preços a partir de R$ 5,00 -, mas George Guedes e Lisia Guerreiro, do Brechó Me Gusta, também no Moinhos, defendem que "o que é caro e barato, é relativo". "Um tênis que custa R$ 900,00 e sai por R$ 150,00 não é caro", salienta George.

Há também um valor excedente no preço final da peça de brechó, composto pelo trabalho feito em cada peça: lavagem, com produtos que preservam as características da roupa, reparos em botões, zíperes e outros possíveis defeitos e até o trabalho de peleteiros, que se ocupam das peças em couro e pele que fazem parte, por exemplo, dos produtos à venda no Vintage Brechó.

Outro diferencial apontado pelos empresários diz respeito à abordagem ao seu público: todos apontam a dinâmica das "lojas comuns" como sendo voltada a efetivar a venda, enquanto nos brechós a postura das atendentes se aproxima mais da orientação e da consultoria, até porque "navegar" no acervo dos brechós é uma tarefa mais complexa do que nas lojas de marcas ou departamento. "Se você quer um vestido tamanho 40, eu não tenho dez, eu tenho 150 vestidos tamanho 40, então é um garimpo", explica Alex.

Segundo o lojista, "a gente nunca empurra mercadoria, pois está aqui pra assessorar. Queremos que a cliente saia daqui totalmente satisfeita. Porque o evento não vai funcionar se você não estiver totalmente segura de si", aconselha.

Lisia, do Me Gusta, corrobora: "as clientes passam o dia aqui, mesmo. Elas gostam do clima, do ambiente que não há em uma loja convencional. Além disso, uma loja tem todos os tamanhos. Aqui, se ela não aproveitar o momento em que aquele vestido ficou perfeito, ela não vai ter outro", explica. Essa dinâmica mais fluída entre quem vende e quem consome também favorece um grande aliado dos brechós na hora de oferecer as novidades que chegam: as redes sociais, principalmente o Instagram. Lives para mostrar as peças recém-chegadas, para conversar com as clientes, stories e postagens dos produtos agilizam a negociação e muitas vezes possibilitam que a compra se concretize ali mesmo, via mensagem direta e com pagamento pelo PIX.

No Brechó Me gusta, cada live - são normalmente quatro por semana - resulta em cerca de dez compras fechadas. "As pessoas confiam tanto na gente que pagam antes de falar com o Guedes. Fazem isso porque estamos aqui, nossa cara está aqui. E a gente posta bastante (no Instagram)", conta Lísia, que pontua que as vendas pelo Instagram representam uma parcela importante das vendas regulares do brechó. Uma das clientes do Me Gusta vive em Londres e fecha compras vantajosas na conversão do Real para a Libra Esterlina.

Já no Vintage, além das lives realizadas por Alex, há seis postagens diárias no Instagram e incontáveis stories. No Perk, revela Larissa, as vendas pelo Instagram representam 60% do faturamento do brechó, com compras que têm um tíquete maior do que as presenciais.

Esses lojistas creem, pelo que vêm vivenciando, em um futuro inevitavelmente promissor para o segmento de brechós. Alex crê que, em poucos anos, "os brechós vão dominar o mercado da moda. As marcas estão muito repetitivas e a qualidade é algo importante. Eu não quero comprar algo que vou usar uma vez, colocar na máquina de lavar e a roupa vai se estragar", critica. Para Larissa, que projeta que os empreendimentos no setor pelo menos dobrem nos próximos dez anos, a tendência se comprova pela própria adesão de grandes marcas por meio de aquisições.