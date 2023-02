LBV distribui kits pedagógicos e refeições

Com mais de 70 anos de atuação, a Legião da Boa Vontade (LBV) é uma associação civil sem fins lucrativos da área da assistência social e da educação. Fundada no Brasil pelo radialista Alziro Zarur, hoje a organização já conta com 82 unidades de assistência social, além de abrigos para idosos e escolas de educação básica. Além disso, atinge cinco regiões do Brasil e também atua em outros seis países.

Neste início de ano, a LBV está promovendo mais uma vez sua campanha Educação: Futuro no Presente!, que tem como objetivo a distribuição de kits pedagógicos e refeições para crianças em situação de vulnerabilidade social.

O projeto, que já é realizado há cerca de 30 anos, tem como propósito auxiliar no desempenho escolar de milhares de crianças e incentivar a sua permanência na escola. Os kits doados contam com mochila, cadernos, lápis e canetas entre outros materiais.

A meta estabelecida para a quantidade de doações no período entre janeiro e março é de 20 mil kits pedagógicos, 1 milhão de refeições e 80 mil litros de leite. No Rio Grande do Sul, as refeições e os materiais escolares são distribuídos nas três unidades da LBV - em Porto Alegre, Pelotas e Glorinha. No entanto, a entrega também pode ser feita para secretarias de municípios, para as próprias escolas ou até mesmo para outras entidades que atingem uma determinada região. Até o momento, cerca de 615.248 já foram fornecidas.

"Uma criança que está passando fome ela não vai conseguir ter o melhor rendimento da escola", explica Nadiele Bortolin, assessora da LBV. Ela comenta que a iniciativa iniciada pela organização foi pioneira no auxílio educacional e apresenta um diferencial por não oferecer apenas materiais escolares. Para a instituição, esse incentivo ao aprendizado é encarado como a única alternativa para que ocorra uma mudança efetiva na realidade dessas crianças. "Para alguns pode ser muito simples para eles aquilo vale ouro", complementa a respeito dos materiais doados.

Buscando entregar o melhor para os estudantes que são auxiliados, todo material escolar é comprado novo. Para isso, Nadiele explica que a LBV consegue preços reduzidos com os fornecedores, mas, mesmo assim, as doações ainda são necessárias - ainda mais no período pós pandemia, em que a entidade observou uma queda significativa nas contribuições. As doações podem ser feitas acessando o site oficial da LBV https://www.lbv.org/ ou presencialmente, sendo entregues diretamente em uma das unidades.

"A gente faz um convite para a sociedade para que a gente possa oportunizar que essas crianças e jovens possam ter oportunidades igualitárias, se desenvolver e ter um futuro melhor", ressalta Nadiele. No site da LBV também se encontra um espaço de transparência, destinado à prestação de contas da instituição.