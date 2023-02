Grupo Panvel intensifica ações voltadas para o meio ambiente e comunidade

Pioneira na coleta de medicamentos vencidos ou em desuso com o programa Destino Certo e na atuação social com o programa Troco Amigo, o Grupo Panvel tem um longo histórico de preservação ambiental e atendimento à comunidade. Contudo, na medida em que desenvolveram essas ações, perceberam que elas não comunicavam tanto esses feitos.

Para reverter a situação, criaram a plataforma Todos Bem, que promove valores e práticas que impactem positivamente todo ecossistema: colaboradores, parceiros, clientes, sociedade, meio ambiente e a própria empresa, promovendo uma cultura de sustentabilidade em todas as extensões.

Instituído em 2021, o projeto define diretrizes, metas e compromissos que a rede de fármacos almeja alcançar até o ano de 2026, com a missão de mitigar os efeitos do aquecimento global no meio ambiente e colaborar socialmente. Dessa forma, as ações são sustentadas por quatro pilares: Nossa Gente, Nossa Casa, Nossos Parceiros e Nossos Clientes.

"Se o consumidor entender que, na Panvel, além de achar o produto que estava procurando, também é possível ajudar a comunidade, provavelmente irá retornar. Sempre estamos na corrida para sermos o favorito", explica Antônio Napp, diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores.

Nesses quase três anos, existem avanços consideráveis em algumas metas, principalmente em relação à agenda de eficiência energética. No ano passado, o Grupo Panvel conduziu uma pesquisa para identificar a pegada de carbono que sua atividade empresarial estava produzindo.

A análise apresentou um nível de emissões de carbono absoluto e relativo (por número de lojas e por funcionários) mais baixo que os principais concorrentes, além de apontar que o catálogo de emissões da empresa é mais completo em suas fontes de emissões indiretas, como a logística de insumos e produtos. A partir disso, foram elaboradas ações junto aos prestadores de serviços para ampliação do uso de veículos menos poluentes para entrega a clientes (bicicletas e motos elétricas).

A rede possui uma usina fotovoltaica e, A partir de 2020, passou a adotar uma postura ainda mais intensa quanto ao impacto ambiental. De lá para cá, atingiram a marca de cinco usinas solares construídas e estão trabalhando para inaugurar mais cinco até o final de 2023.

As usinas possuem cerca de 14,9 mil placas solares, com capacidade de geração de aproximadamente sete milhões de kwh/ano, as quais atendem atualmente 138 lojas de rua da rede Panvel (39% das lojas de rua), absorvendo parte considerável do consumo das lojas da rede, com a consequente redução de cerca de 872 toneladas de CO² por ano.