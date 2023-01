Gaúchos encontram novos horizontes para os negócios em Santa Catarina

Cada vez mais marcas nativas do Rio Grande do Sul têm se espraiado para Santa Catarina em busca de expandir suas operações e conquistar novos mercados. O estado vizinho tem oportunizado isso através de um ambiente empreendedor pulsante e que o coloca entre os mais competitivos do Brasil.

Negócios gaúchos descobrem vantagens em Santa Catarina

É tempo de férias, e as praias catarinenses são o segundo destino mais procurado pelos gaúchos nesta época do ano, atrás somente de seu próprio litoral. Em média, 200 mil veranistas saem do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina no primeiro trimestre do ano, o que os coloca como os frequentadores mais assíduos das praias catarinenses no verão, mostram dados da Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina (Santur-SC).

Mas não só as praias e as belezas naturais de Santa Catarina têm feito brilhar os olhos de seus vizinhos do Sul. A região tem atraído cada vez mais negócios de outras partes do País, seduzidos pelo desenvolvimento sólido que Santa Catarina registra nos últimos anos: o estado já cresceu mais de 12% em relação ao patamar pré-pandemia, enquanto o Brasil como um todo subiu 4,5%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ano passado, Santa Cataria também ficou em 2º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados, posto que ocupa há seis anos, enquanto o Rio Grande do Sul se manteve na 6ª posição do mesmo levantamento.

O ranking é mais uma prova de como o ambiente empreendedor catarinense tem sido chamariz de novos negócios nos últimos anos, sobretudo para empresas gaúchas. De acordo com dados da Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc), o número de filiais gaúchas no estado vizinho saltou de 980 para 1.147 em um ano, alta de 15%.

Já o número de empresas que abandonaram sua sede no Rio Grande do Sul e levaram a matriz de seus negócios para Santa Catarina teve alta de quase 30% entre 2021 e 2022, subindo de 472 para 676, segundo dados fornecidos em 3 de janeiro.

Empresas do setor imobiliário, de materiais de construção, redes de farmácias e de ensino, franquias de restaurantes e indústrias de bebidas são alguns dos segmentos comerciais de negócios originalmente gaúchos que migraram ou expandiram operações para Santa Catarina nos últimos anos.

A reportagem do Empresas & Negócios conversou com seis dessas empresas para entender como o território catarinense tem sido usado na busca por novos mercados. Ponto em comum na fala dos empresários ouvidos é que o estado catarinense é menos burocrático que o Rio Grande do Sul, o que permite um crescimento mais rápido dos negócios que expandem para Santa Catarina.

"Contratamos uma consultoria com o intuito de mapear regiões do Brasil onde pudéssemos ter uma velocidade maior nas vendas e crescer com mais força, pois nossa intenção é abrir capital na bolsa de valores até 2026. A Região Metropolitana de Florianópolis despontou muito em nossos estudos de mercado e por isso viemos para cá", comenta Jader Morais, estrategista de marketing do Grupo CBA Empreendimentos, original de Cachoeira do Sul.

Na visão de Paulo Landim Junior, CEO do Grupo Fleming, empresa que atua no segmento de ensino com escolas de Ensino Médio e pré-vestibular, Santa Catarina é um estado mais ágil do que o Rio Grande do Sul, com processos mais simples para abertura de novas unidades.

Segundo João Miranda, diretor comercial da Fruki Bebidas, desde que a empresa iniciou a operação em Santa Catarina, no ano de 2017, o faturamento na região tem crescido, em média, 50% ao ano. A empresa lançou, em 2020, o refrigerante Laranjinha para atender especificamente uma demanda do consumidor catarinense.

"Para crescer no mercado catarinense, procuramos entender as necessidades do público local", diz Miranda. Outra vantagem de estar em Santa Catarina são os incentivos fiscais sobre importação, salienta Irio Piva, presidente do Grupo Elevato, que inaugurou uma nova loja de materiais de construção em 2022 em Garopaba (SC).

No regime especial de Importação de Santa Catarina, ao invés da alíquota de 17% (como é a tributação no Rio Grande do Sul ), a tributação efetiva do ICMS gira em torno de 1% a 7,6% para empresas que têm sede ou filial no estado catarinense.

"Estamos nos cadastrando no sistema para começar a trazer os produtos importados das lojas pelo Porto de Itajaí, o que hoje é feito pelo Porto de Rio Grande. Todos os produtos importados da Elevato deverão desembarcar em Itajaí e dali sair para as lojas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul", explica Piva.