Mesa Brasil distribui alimentos pelo Brasil

O Programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em todo o território nacional, é o elo entre doadores, instituições e voluntários que buscam minimizar a carência alimentar, combater o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da população.

Desde 2003 no Rio Grande do Sul, a iniciativa atua levando alimentos para entidades sociais, que distribuem as doações para as comunidades atendidas. Presente em sete cidades do Estado (Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Lajeado, Santa Maria, Ijuí, Rio Grande e Erechim), a ação conta com 510 organizações cadastradas que, somadas, contemplam 76.713 pessoas.

Uma rede de solidariedade composta por produtores rurais, atacadistas, varejistas, distribuidores, entre outros segmentos da indústria, formam um grupo de 170 instituições que contribuem para o Mesa Brasil doando seus excedentes de produção e alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras para o consumo.

Deste modo, o programa do Sesc mobiliza sua logística para que esse contingente seja coletado e imediatamente direcionado para as entidades credenciadas.

Além disso, os parceiros também contribuem com recursos financeiros, serviços e ação voluntária. "Atendemos instituições que auxiliam pessoas. Não fazemos uma entrega direta do alimento para uma família. A forma que se dá esse trabalho é justamente de entrega no local", explica Silvio Bento, gerente de Educação, Assistência e Cultura do Sesc.

De janeiro até novembro, segundo ele, o projeto atingiu a marca de 1.4 milhão de quilos de alimentos distribuídos. Vale destacar que o Mesa Brasil não é só uma iniciativa de distribuição de alimentos, ações educativas também fazem parte da sua área de atuação. Segundo Bento, não basta apenas fazer a entrega do alimento, é preciso qualificar essas pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para isso, o Sesc desenvolveu uma série de ações formativas, oficinas de capacitações e aulas sobre a correta manipulação de alimentos, segurança alimentar e a reutilização integral de um alimento. Até novembro, foram realizadas 364 atividades educacionais em 2022 e, segundo o gerente, cerca de sete mil pessoas foram capacitadas.

Desde o início de dezembro, o Mesa Brasil, em parceria com a empresa BRF, tem entregue aves natalinas para famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a instituição, a ação levou 11 mil aves para moradores dos municípios de Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. Neste sétimo ano do projeto, o Sesc priorizou as instituições cadastradas que atendem pessoas com deficiência, as que costumam ter menor frequência de doações e as de regiões menos favorecidas.