Setor de entretenimento deve fechar 2022 com receita de US$ 33 bilhões

Em recuperação desde o ano passado, em virtude do maior controle da pandemia de covid-19, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar 2022 com faturamento de US$ 33 bilhões. A cifra é estimada pela edição deste ano da pesquisa Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022-2026, organizada e divulgada pela PwC Brasil. O estudo ainda aponta que a soma de receitas dos setores nacionais do segmento deve crescer a uma taxa de 5,7% ao ano até 2026. Esse índice é maior que a projeção de crescimento global dessa indústria, 4,6%. O percentual é superior também à projeção feita para o Brasil pela edição do mesmo estudo no ano passado, quando se indicava uma taxa de 4,7% até 2025.

Para chegar às conclusões apresentadas, o estudo observou 14 setores da indústria de entretenimento e mídia no Brasil e no mundo, totalizando 52 territórios. Fazem parte dos mercados analisados, por exemplo, livros, cinema, publicidade na internet, música, rádio e podcasts, jornais e revistas, streamings de vídeo, TV, publicidade tradicional, e games e eSports.

"O arrefecimento da pandemia possibilitou o consumo de uma demanda represada por shows ao vivo, por exemplo. Depois das dificuldades do isolamento, as pessoas estavam carentes de ver os artistas favoritos, o que movimentou a economia. Esse é um setor que puxou as projeções de crescimento", comenta o sócio da PwC Brasil Ricardo Queiroz.

Mas não foi só a saudade de cantar em meio à multidão que elevou as receitas de entretenimento e mídia. A pandemia provocou mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros que passaram a demandar mais produtos digitais, como streamings de áudio e de vídeo. Nesses espaços, a publicidade se reinventou e conquistou novas cifras.

Para se ter uma ideia, em 2020, causada pelos reflexos da crise do coronavírus, a queda na receita de publicidade foi de 10,5%. No ano passado, a recuperação do setor foi de 13,8%. Agora, a previsão para 2026 é de crescimento anual de 5%. "As atividades de consumo e lazer estão cada vez mais digitais, o que deve ampliar oportunidades para varejistas e marketing digital no geral", analisa Queiroz.

O crescimento de receita vindo da ampliação do costume de assistir a filmes e séries em casa, em razão da pandemia, deve desacelerar até 2026, indica a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia da PwC. Contudo, o estudo mostra que o setor tem resultados expressivos no Brasil. A alta da receita no mercado nacional, em 2021, foi de 29%, ante 22,8% global. Essa taxa indica um faturamento de US$ 855 milhões no país. No mundo, no mesmo período, US$ 79,1 bilhões. Para os próximos anos, espera-se um crescimento de 9,8% ao ano no Brasil.