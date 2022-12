Sociedade Espírita Bezerra de Menezes mobiliza voluntários

Livros estão entre os principais itens doados para o centro espírita, sendo que boa parte deles são obras sobre o espiritismo. Esses exemplares são encaminhados para outras instituições, frequentadores da casa, e, principalmente, para penitenciárias e institutos penais assistidos. Segundo Mara Parizotto, coordenadora do núcleo de assistência social da SBEBM, os pedidos de escritos espíritas são muito solicitados por pessoas privadas de liberdade. Inclusive, existe um trabalho que é feito junto ao Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, na Capital, onde os voluntários fazem atendimentos, explicações da doutrina e, eventualmente, enviam algumas roupas, calçados e produtos para as apenadas.

Desde 1917, ano de fundação da SBEBM, a benemerência faz parte do estatuto e das ações do centro espírita. Os alimentos, materiais escolares, de higiene, brinquedos e roupas doadas para a instituição são repassados para 54 entidades sociais filiadas, localizadas em bairros e áreas do Estado (Litoral, acampamentos indígenas, Grande Porto Alegre, etc), onde os braços da Sociedade Espírita não conseguem alcançar. Dessa forma, através dessas entidades, a SBEBM assiste mensalmente 6.870 famílias. "As doações que nós recebemos vêm de várias empresas, mas a grande maioria é de pessoas que frequentam o centro espírita, tudo voluntariamente e, muitas vezes, sem ao menos uma campanha que tenha esse intuito", afirma Cesar Borges, presidente da instituição espírita.

Sob os pilares do amor, da caridade e solidariedade, a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes (SBEBM) tem mobilizado dezenas de pessoas a participarem do setor de assistência social. Com ênfase na distribuição de alimentos e roupas, a instituição dispõe de cerca de 117 voluntários que dedicam um pedaço de seus dias para realizarem gestos solidários.

Entidade recebe grande demanda por voluntariado

Impulsionados pelo desejo de cooperar com uma causa, unido à necessidade de amparo social de pessoas em situação de vulnerabilidade, diariamente dezenas de pessoas procuram a SBEBM a fim de começar a atuar como voluntários. Segundo Borges, todos os dias, cerca de 1 mil pessoas circulam pelo Centro Espírita, participando das atividades realizadas pela assistência social e respeitando as pessoas que fazem esse trabalho. "Nós não estamos assistindo só àquele que recebe lá na ponta. Temos a ideia de que os que atuam estão se beneficiando. As pessoas já estão reconhecendo que trabalhar como voluntário é algo gratificante para si, mas, é claro, também em benefício dos outros", explica.

Desde janeiro, a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes tem observado o número de voluntários subir por conta dessa ênfase que está dando para essa seção. Segundo a instituição, apesar de ser uma satisfação esse envolvimento, há épocas em que eles precisam conter esses pedidos de voluntariado.

De acordo com Borges, existe uma organização por horários, dias e pelo o que as pessoas têm mais aptidão. Tudo em razão de tentar evitar uma possível sobreposição de funções. "É muito gratificante, me sinto realizada podendo ajudar aqueles que necessitam, ao mesmo tempo em que isso me satisfaz", conta Tânia Francischini, voluntária da parte da costura há 22 anos.

"Além de ser um trabalho emocional e espiritual, a gente se dedica de verdade. A troca com os outros é muito gratificante", exalta.

O cenário de grande procura por voluntariado é recente. No início do surto de Covid-19, o centro viu a quantidade de doações cair, juntamente com o número de pessoas trabalhando voluntariamente. Houve até um momento em que não foi possível realizar a assistência social. Apesar disso, a instituição espírita perdurou com as ações sociais e, desde de setembro de 2021, está a todo vapor.