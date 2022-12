Final de ano é de otimismo no varejo

Karen Viscardi, especial para o JC*

O primeiro Natal pós-pandemia traz expectativa positiva para boa parte do varejo gaúcho, apesar da insistência de o coronavírus permanecer circulando e da excepcionalidade no calendário, que desde outubro foi marcado por eventos como eleições, Black Friday e Copa do Mundo. Além dos percalços da economia, que tem índices positivos, mas outros, de alerta.

O avanço de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no terceiro trimestre sobre o anterior e a redução da taxa de desemprego para 8,3% no País e 6% no Estado no trimestre até outubro trazem perspectivas positivas. De outro lado, inflação e juros altos pressionam o orçamento das famílias, que estão em nível de endividamento e inadimplência elevados.

Como o orçamento das famílias é um só, o desafio é descobrir o que vai ganhar a atenção do consumidor diante de tudo isso. Para buscar respostas, diferentes instituições representativas do comércio varejista realizaram pesquisas. O foco de consumo segue sendo o Natal e, mais uma vez, a preferência é por produtos mais tradicionais para presentear: vestuário, calçados, perfumaria e brinquedos.

Em pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL Porto Alegre), 73% dos entrevistados responderam que pretendiam gastar mais no Natal. Nos levantamentos da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) e, em nível nacional, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), vestuário foi disparado o item mais citado (veja tabelas).

Os itens básicos de confecção, que são o carro-chefe da rede de lojas gaúcha Gang, devem ser os mais vendidos. Para a data, os produtos foram reforçados para atender à demanda. "Temos uma boa organização e preparação para fazer Natal positivo, e os estoques foram ajustados para que se possa alcançar este faturamento, que é bem expressivo e importante para a gente", conta Maicon Rodrigo Cardoso, gerente geral de Vendas.

A Pompéia que, assim como a Gang pertence ao Grupo Lins Ferrão, tem grande expectativa para o Natal, baseada em sua coleção e nas condições de pagamento. "Estamos com uma condição especial de 70 dias para começar a pagar no cartão próprio e a coleção está belíssima, trazendo muita informação de moda", detalha Ana Paula Ferrão Cardoso, diretora de Marketing e E-commerce das Lojas Pompéia.

Se as expectativas se confirmarem, as Lojas Renner S.A. terão um quarto trimestre bastante positivo. A companhia, que detém as marcas Renner, Youcom, Camicado, Ashua, Repassa, assim como as operações da Realize CFI, projetaram para o período um crescimento de vendas similar ao registrado no terceiro trimestre deste ano na comparação ao mesmo período de 2019: alta de 35% na receita líquida de varejo. As informações constam no relatório de resultados do terceiro trimestre de 2022.

Na rede de lojas Kinei, que comercializa calçados, roupas e artigos esportivos, as 16 unidades localizadas nas regiões do Vale do Sinos e da Serra também estão preparadas para o aumento de vendas neste final de ano. Mesmo sem dimensionar a expectativa de crescimento, o gerente de marketing Ivanir Schuster está confiante que a rede irá superar 2021. "Tirando a pandemia, todos os anos conseguimos aumentar as vendas. Devemos chegar ao mesmo patamar ou superar 2019, quando tivemos um bom desempenho de vendas", afirma.

Após fechar na pandemia três das seis operações da Território do Sapato, o empresário José Della Santos considera a atual fase uma oportunidade de recomeço. No período, a empresa teve de se reinventar. Negociou dívidas, intensificou o processo de profissionalização do e-commerce, expandindo presença nas redes sociais, e qualificou a equipe, que passou a ter um contato mais direto com os clientes. "Ampliamos e melhoramos a estrutura do negócio e aumentamos o número de parceiros para termos mais opções de produtos e, assim, conseguirmos atingir mais consumidores", detalha Santos.

"As pessoas estão querendo viver mais, buscam experiências e emoções, o que também significa se vestir bem, que é um jeito de a pessoa se sentir bem", explica o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva. Essa mudança de comportamento se acentuou e veio para ficar. "Todos querem fazer coisas que não eram permitidas e, somada à época do ano, se reflete em um bom momento do varejo", comenta o presidente da CDL. Essas experiências são valorizadas na hora de escolher itens para uso pessoal ou de presentear e, em especial, em momentos de lazer, como assistir a partidas de futebol ou fazer uma viagem.

Como os brasileiros costumam assistir aos jogos da Copa do Mundo, com muitos encontros entre amigos em churrascos ou bares, as vendas do comércio são impactadas pela menor circulação de pessoas nas lojas nesses horários. "Este Natal é normal do ponto de vista epidemiológico, mas anormal em razão de a Copa do Mundo ocorrer em dezembro. Para o comércio, é muito diferente, o foco deixou de ser apenas a data", explica a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo.