Ambev apoia aceleração de líderes negros

O objetivo da Ambev é formar a segunda turma do Dàgbá - Líderes do Futuro em 2023 e dar continuidade ao projeto de aceleração de carreiras que já se mostrou um sucesso.

Juntamente com Elayne, outros 67 líderes em níveis e setores variados participaram dessa primeira turma. Ao todo, foram 56 horas de conteúdo em atividades, debates, imersões e treinamentos, e três trilhas de aprendizagem sobre: Antropologia, Desenvolvimento Pessoal e Design. Além disso, 26 gestores de áreas estiveram presentes em três encontros com os participantes. O programa também contou com o apoio da Kyvo Design - consultoria global de inovação que habilita organizações a prover experiências valiosas, que desde o começo do projeto vem auxiliando a Ambev em todas as etapas e atividades.

"Como mulher negra, sempre entendi o impacto das minhas ações e como tinha muita responsabilidade em cada passo que dava. Eu trazia muitas outras histórias comigo. Então, ser escolhida para estar num programa que tem o propósito de acelerar carreiras estruturalmente à margem da sociedade, como o de corpos como o meu, não havia como não ser a principal prioridade de evolução em 2022. O Dàgbá me deu ainda mais coragem pra ser ousada e inovar! Despertou a minha voz, para que saísse dos bastidores e me tornasse protagonista. Me fez evoluir no meu autoconhecimento, mas o melhor foi conhecer histórias tão lindas e inspiradoras, fortalecer amizades antigas e me abrir para novas", ressalta.

Elayne Freitas, Gerente de Gente e Gestão no CDD Ilhéus, Geo NE, faz parte desse time. Ela participa do projeto e conta que o Dàgbá trouxe um novo sentido à sua trajetória na companhia.

Em sintonia com os valores atuais da companhia, como colaboração, escuta ativa e visão de longo prazo, o Dàgbá vem impulsionar o desenvolvimento de soft skills e competências dos colaboradores, promovendo-os para cargos de lideranças mais seniores. Hoje, dos mais de 32 mil colaboradores da Ambev no Brasil, 51% são negros, sendo 36,6% autodeclarados pardos e 14,1% pretos.

Após assumir uma série de compromissos para promover a equidade racial na companhia e contratar mais de 500 profissionais negros, a Ambev avança nessa jornada e acelera o desenvolvimento de líderes para ocuparem posições seniores e de lideranças, com o programa Dàgbá - Líderes do Futuro.

Mercado de influenciadores cresce exponencialmente

Investimento na área saltou de US$ 1,7 bi (2016) para US$ 13,8 bi (2021) Pixabay/Divulgação JC

O trabalho como digital influencer já deixou de ser um hobby há um bom tempo. Este mercado está crescendo a cada dia e grandes marcas estão realizando campanhas com criadores de conteúdo na web, buscando fortalecimento no digital e/ou até mesmo aumentar resultados, como vendas, por exemplo.

Segundo estudo realizado pelo Influencer Marketing Hub, o investimento nesta área em 2016 era de 'apenas' US$ 1,7 bilhão. Já em 2021, saltou para US$ 13,8 bilhões; e a expectativa é que chegue a mais de US$ 16 bilhões até o fim deste ano.

Em consulta ao Google Trends, filtrando pelos últimos cinco anos, é possível observar que o interesse pelo marketing de influência aumenta a cada ano que passa. Estes números comprovam que os influencers estão sendo cada vez mais procurados e o mercado está crescendo desenfreadamente.

Outro fator determinante para destacar tal fato é a alta adesão e procura sobre o tema durante a RD Summit 2022, que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de outubro.

No evento houve uma trilha de conhecimento sobre o trabalho com influenciadores digitais, promovida pela Influency.me, empresa que possui software para desenvolvimento de campanhas no setor e criação de ações publicitárias. Durante o RD Summit, promoveu quizzes diários sobre o assunto, para introduzir de forma simples e descomplicada a todos os participantes que visitaram o estande da marca.

Para destacar o interesse do público do evento sobre o mercado de criadores de conteúdo, pode-se levar como referência as duas palestras promovidas pela Influency.me.

A primeira foi no formato de painel, que teve uma conversa entre dois criadores de conteúdo, Josy Ramos e Lucas Estevam, e uma profissional de agência, Inaira Florêncio, da Mercado Bitcoin, que trabalha com campanhas de marketing de influência. O objetivo foi promover um debate sobre a relação entre estes profissionais e as marcas. Foram aproximadamente 600 participantes, que ganharam insights dos 'dois lados da moeda' (criadores e empresas contratantes).A segunda palestra foi mediada por Rodrigo Azevedo, CEO e fundador da Influency.me, no qual apresentou ao público o método IMAP (Influencer Marketing de Alta Performance), que foi criado por Azevedo. A apresentação teve a adesão de 400 pessoas, que tiveram a oportunidade de ouvir o especialista brasileiro no assunto.