Transformação urbana altera gestão em estacionamentos

Liège Alves, especial para o JC*

Quem percorre os bairros mais centrais de Porto Alegre percebe uma mudança na paisagem e também que algo está acontecendo no mercado de garagens rotativas de Porto Alegre. Muitos dos tradicionais estacionamentos, aos poucos, são substituídos por empreendimentos imobiliários e vão alterando a paisagem urbana. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Garagem, Estacionamentos e de Limpeza e Conservação de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul (Sindepark RS), Gabriel Loesch, o mercado de estacionamento vem se transformando com novas tecnologias e as mudanças na mobilidade urbana que aconteceram antes da pandemia. Mas o nível de ocupação das operações tem aumentado gradativamente após a crise. "A cidade está se modernizando. Alguns terrenos que tinham um alto valor de mercado estão se transformando em empreendimentos comerciais e os empresários do setor se tornam parceiros destes projetos", analisa Loesch.

Para ele, trata-se de uma adequação em que o modelo antigo de negócio está perdendo espaço para uma operação mais automatizada. "Essa mudança existe e traz mais tecnologia e conforto para os clientes", explica. O perfil do usuário também mudou. Muitos escritórios e empresas estão em sistema híbrido, mesclando trabalho presencial com o home office. Esse é outro fator que impacta nos estacionamentos rotativos e faz com que os espaços sejam readequados.

Na sua avaliação, a maioria dos empreendimentos do setor que deu lugar para prédios comerciais ou residenciais foram os estacionamentos mais improvisados, pois a atual tendência é ocorrer investimento em automação e em serviços mais formais. Para o dirigente, a cidade vai se organizando e o mercado imobiliário acompanha este movimento. Atualmente, em geral, o estacionamento já faz parte do projeto destes condomínios mistos, que misturam uma parte residencial com outra comercial, oferecendo um mix de negócios e serviços para os moradores e vizinhos. "A tendência do mercado é manter justamente as operações localizadas em pontos estratégicos, que têm demanda mais alta, e os informais tendem a desaparecer", pontua o presidente do Sindepark.

A Pavei Empreendimentos, empresa criada em Criciúma e que há 22 anos atua em Porto Alegre, tem no seu portfólio vários empreendimentos que foram construídos onde antes havia um estacionamento. Os motivos para o fechamento destes contratos variam bastante, conforme o diretor comercial, Rodrigo Pavei. Em geral, ele diz que são oportunidades de negócios que surgem por atuarem quase sempre nos bairros Auxiliadora, Santana, Cidade Baixa e Bom Fim.

Ele explica que alguns destes condomínios já existem há 10 anos, como é o caso do Due Fratelli, localizado na rua João Telles, que foi erguido em um local onde anteriormente ficava um estacionamento. O mais recente, o Áuri, foi entregue em setembro deste ano, na rua Laurindo, onde também havia um pequeno estacionamento. O empresário ainda cita que nessa mesma condição há ainda o Di Bento, na José do Patrocínio, pronto há dois anos, o Urb Park, entregue em 2021, e o Ben, situado na avenida Benjamin Constant quase esquina com a Cristóvão Colombo, que tem previsão de entrega para 2025. Neste último caso, o estacionamento era tão tradicional no bairro que a construtora optou por manter no projeto um andar para instalar um estacionamento rotativo.

Pavei ressalta que não é o foco da construtora buscar esses terrenos, porém, o radar está sempre ligado por conta da necessidade de adquirir espaços que tenham boa metragem para serem viáveis economicamente. "Procuramos terrenos que tenham a partir de 1.500 metros quadrados, os proprietários acabam nos procurando para nos ofertar ou recebemos indicações de vizinhos por ter essa relação próxima com os bairros", relata.

Para o empresário, a pior fase de ociosidade dos estacionamentos já passou e uniu a pandemia, com muitos profissionais trabalhando em casa, e o uso frequente de transporte de aplicativo. Agora, o mercado passa por uma transição e houve uma adequação no uso dos estacionamentos. Mas esses são apenas alguns fatores que auxiliam essa substituição de uso. A questão passa também pela gestão de proprietários que não têm sucessores que se interessem pelo negócio da família, pelo custo elevado de manutenção, já que são terrenos grandes, com pouca área construída, o que eleva o valor do IPTU. Em outros casos, a área é negociada, porque são muitos herdeiros e é preciso fazer a separação das partes. Uma forma de viabilizar é vender ou permutar com o incorporador.