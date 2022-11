Rua da Praia cresce no entorno da Casa de Cultura

Pedro Carrizo, Especial para o JC *

Em pouco mais de um ano, ao menos 10 novos comércios foram inaugurados ou mudaram para a Rua dos Andradas, a tradicional Rua da Praia, no Centro Histórico de Porto Alegre. O curioso é que todos eles estão concentrados em apenas duas quadras da via, entre os 350 metros que separam a rua General Bento Martins e a rua Calda Júnior, ponto onde também vive a Casa de Cultura Mário Quintana.

Neste trecho, tradicionalmente boêmio e movimentado, a reportagem do JC apurou que abriram ao menos 5 novos restaurantes entre 2021 e 2022, além de franquias de sorvetes e doces, uma farmácia e uma loja de produtos coloniais. A maioria desses novos pontos ocuparam espaços que antes estavam vazios.

Uma das lojas âncoras da região é o supermercado Zaffari, que funciona ali há seis anos. Mais antiga, a Casa de Cultura Mário Quintana, principal atração deste polo que vai da rua Bento Martins até a Praça da Alfândega, está com todos os seus espaços comerciais alugados pela primeira vez em 10 anos, incluindo o café do último piso, que estreou ali em novembro de 2021, e um restaurante na travessa, ainda mais recente.

"Além de ocupar todos os 5 espaços comerciais, priorizamos atrair negócios que se relacionassem com o ambiente cultural da Casa. Isso trouxe uma revitalização para a instituição e comércios mais aprazíveis para a rua dos Andradas", diz o diretor geral da Casa de Cultura Mário Quintana, Diego Groisman.

De acordo com Groisman, a média de visitantes diários deu um salto neste ano, para cerca de 3 mil e, pela primeira vez na história, a Casa de Cultura Mário Quintana está aberta todos os dias da semana.

Essa retomada do comércio no Centro Histórico pode ter algumas explicações, como a flexibilização da circulação após a pandemia e a volta das pessoas ao trabalho presencial. Mas acontece que o ânimo dos empreendedores localizados nos arredores da Casa de Cultura (e dentro dela) é bem distinto ao de outros empresários em trechos diferentes da rua dos Andradas, o que indica que possa haver um fator específico movimentando a economia do pedaço entre a rua Gen. Bento Martins e rua Caldas Júnior.

Nos outros cerca de um quilômetro da via (entre a Praça da Alfândega e a Praça Dom Feliciano), o que chama mais atenção, além da inauguração da primeira Starbucks do Centro Histórico, na Galeria Chaves, são as cortinas de ferro com placas de "Aluga-se", que parecem ignorar o alto e constante movimento de pessoas. A maioria é resultado da crise que o Covid-19 trouxe à economia do mundo.

Entre as placas de "Aluga-se", uma está colada na loja de dois andares e vitrines largas, localizada na esquina dos Andradas junto à Dr. Flores, onde antes havia uma loja de roupas femininas. O ponto sempre foi privilegiado por estar próximo a duas redes concorrentes e conhecidíssimas de fast-food.

Outros comércios vagos que também chamam atenção estão no trecho entre a rua General Câmara e a avenida Borges de Medeiros, próximo à Esquina Democrática. Este trecho contava com 6 placas de "Aluga-se" em lojas fechadas no final de outubro, quando a reportagem do JC verificou ponto por ponto.

Acontece que até pouco tempo atrás não se via lojas fechadas por ali. Pelo contrário, a principal pauta dos lojistas era contra o comércio clandestino que ocupava o trecho.

Atualmente, o número de vendedores clandestinos no local é muito menor do que um dia já foi, fruto da guarnição constante da Guarda Municipal. Mesmo assim, houve uma debandada de lojistas desde a eclosão do coronavírus.

A antiga Rua da Praia, berço de Porto Alegre e ponto de partida de uma capital que se espalhou pelas margens do Guaíba ao longo de 250 anos, definitivamente vive hoje duas realidades: uma é da retomada comercial e a outra é da expectativa por dias melhores.