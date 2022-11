Coletivo Ksa Rosa sobrevive de sua arte em Porto Alegre

Mariana Guazzell

Podendo até passar despercebida para os mais apressados, nos arredores da rodoviária de Porto Alegre uma fachada colorida se destaca entre as construções. Decorada por um grande mosaico, aqueles que observam logo enxergam o nome formado por grandes letras vermelhas. É no número 1.039 da rua Voluntários da Pátria que se encontra a sede do coletivo Ksa Rosa.JC

Idealizado por Maristoni Lima Moura, o coletivo busca dar auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço serve como local de acolhimento para catadores de recicláveis e moradores de rua da região, além de ser lugar de passagem para imigrantes e também oferecer espaço a artistas que procuram promover a integração social. No seu cerne, a Ksa Rosa trabalha com a política de redução de danos, buscando minimizar as consequências geradas pelo uso de drogas.

Para se manter de pé, o grupo tem como fonte de renda a fabricação e venda de sabão, artesanatos, bijuterias, sacolas reutilizáveis, mas conta principalmente com a coleta e venda de materiais recicláveis. E é com base nisso que o coletivo realiza no próximo domingo (27) a sua primeira mostra artística. Com o tema "Sonhos que permeiam a cidade", a mostra apresentará trabalhos em diferentes formatos de mídia, produzidos pelos artistas Victória Kubiaki, Vivian Dominot, Dantara Ordovás e Aloizio Pedersen. Também será realizada uma oficina de arte voluntária e uma roda de conversa, além de apresentação de música ao vivo.

Apesar de essa ser a primeira mostra realizada na Ksa Rosa, não será a primeira ação promovida pelo coletivo. No passado já foram organizados saraus, oficinas, rodas de conversa, bem como atividades com outros coletivos e ainda a produção de um documentário sobre a história da casa, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, sob o título de "Ksa Rosa: dois anos de parceria entre ocupação e Universidade".

Ainda que nunca tenha organizado uma mostra, o lugar sempre demonstrou ter uma forte relação com o mundo da arte. "Será a primeira mostra que fazemos, mas a arte já faz parte da casa em si. Essa é uma casa centenária. Durante uma restauração já encontramos pinturas nas primeiras camadas de tinta da construção. Nós também temos peças de mosaico decorando as paredes por dentro e por fora", comenta a administradora da Ksa Rosa, Maristoni Lima Moura.

No dia da exposição também será realizada uma roda de conversa. Com o tema "Acessibilidade da arte para os meios de expressão", a atividade irá propor um debate com mentes da cultura porto-alegrense que trabalham com a arte dentro da cidade, com participação da Secretaria de Cultura, da Casa de Cultura Mario Quintana e da Associação Cultural Vila Flores.