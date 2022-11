ResGatinhos atua abrigando e tratando gatos em situação de rua e maus-tratos

Inquietas com a grande quantidade de gatos abandonados no bairro Santa Teresa, zona Sul de Porto Alegre, Ana Luiza Ratier e Maitê Brackmann decidiram unir forças para mudar a realidade dos animais que perambulavam pela vizinhança em que moravam. Então, em 2013, na busca por recursos para custear o tratamento dos bichinhos que haviam resgatado, as duas amigas criaram uma página no Facebook chamada ResGatinhos, inaugurando um grupo de voluntários que atua resgatando, tratando e abrigando gatos em situação de rua ou vítimas de maus-tratos.

O ResGatinhos não se trata de uma ONG, mas, sim, de um trabalho 100% voluntário, não contando com auxílio financeiro de órgãos oficiais, destinando todos os recursos arrecadados aos gatinhos acolhidos. Dessa forma, os titulares do projeto e voluntários eventuais atuam transformando suas residências em lares temporários para que os bichanos possam receber cuidados veterinários (castração, vermifugação, teste de FIV/FeLV, exames etc.) e tempo adequado de recuperação até serem encaminhados para um lar.

"As pessoas podem entrar em contato com o projeto informando que têm um cômodo disponível para abrigar um gato temporariamente, que a gente se compromete a dar tratamento e procurar um adotante para esse animal. A pessoa voluntária só fica responsável por alimentar e ceder o espaço", explica Mariana Pacheco, coordenadora do projeto. Hoje, a entidade conta com quatro voluntários fixos que dividem as tarefas.

Nessa quase uma década de atuação, mais de 300 gatinhos foram resgatados e encaminhados para tutores. Em 2022, o grupo de voluntários focou seus esforços em gatos que, caso não fosse a atuação da entidade, não conseguiriam sobreviver (animais atropelados, com tumores, esporotricose e outras doenças). No entanto, como esse tipo de trabalho gera muito mais despesa, o coletivo precisou focar em filhotes e bichanos que tivessem uma passagem mais rápida pelo projeto.

"A castração é a única solução a longo prazo para resolver o problema dos gatos abandonados", afirma a coordenadora. Partindo disso, neste ano, de forma paralela ao ResGatinhos, foi criado um projeto que atua, de forma voluntária e gratuita, baseado no método CED (captura, esterilização e devolução) para reduzir o número de gatos de rua, semi-domiciliados (bichos que vivem na rua, mas tem um cuidador) ou que pertencem a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para 2022, a meta era castrar um bichinho por dia do ano. Até o momento, foram operados cerca de 320 felinos.

Para quem busca adotar um dos gatos catalogados no site do ResGatinhos é preciso, primeiramente, responder a um questionário bem criterioso. O projeto sempre busca fazer adoções responsáveis para que os animais não corram o risco de voltar para a rua. Dessa forma, um dos requisitos mínimos para adoção é um lar totalmente telado, de forma que os animais não tenham acesso à rua.

A iniciativa dá prioridade a adoções conjuntas, pessoas que já adotaram com a ResGatinhos e, por fim, a pretendentes que já tenham gato. "Ter um animal é um compromisso que a pessoa tem que estar preparada e pensar nos gastos que isso implica", afirma Mariana. Aliás, a ResGatinhos segue monitorando os animais após a adoção.