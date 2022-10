Calçados Piccadilly abre unidade na capital baiana

A Calçados Piccadilly, marca gaúcha especializada em calçados e acessórios femininos, está em franco processo de expansão de suas franquias em todo o País. A empresa acaba de abrir sua primeira loja em território baiano, no Salvador Shopping. A inauguração ocorreu no dia 26 de outubro.

A unidade segue o novo conceito desenvolvido pela marca para o seu modelo de franquias que vem conquistando investidores do mercado varejista nacional e internacional. A loja está localizada no 1º piso do shopping. Esta é a oitava loja franqueada no Nordeste, segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação da empresa.

Para o franqueado André Pinto, que inaugura sua segunda unidade, é uma conquista lançar a primeira loja no estado. "A Piccadilly chega em Salvador para conquistar a consumidora baiana. Os modelos têm tudo a ver com a alegria e vivacidade das mulheres daqui e vêm para embelezar ainda mais este público no verão", comenta. Já o Head de franquias da Piccadilly, Marcos Finokiet, celebra a chegada da marca à Bahia.

"Estamos muito confiantes com entrada da marca no estado baiano. A marca, apesar de já ser conhecida na região Nordeste, está ampliando sua abrangência na região e Salvador é um centro muito estratégico pra gente. É um passo importante na consolidação do nosso modelo de franquias, que já comprovou ser sólido e rentável a todos os franqueados que acreditaram no potencial e qualidade dos produtos da marca".

Ao todo, a Piccadilly já totaliza 20 lojas espalhadas pelo país, e está presente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraíba, Piauí e Distrito Federal.

A previsão é que a empresa inaugure outras nove franquias até o final do ano, com novas unidades já confirmadas para Aracaju, São Luís, Sorocaba e Rio de Janeiro. A marca conta também com lojas abertas no modelo de franquias fora do Brasil, localizadas em países como Equador, Peru, República Dominicana e Filipinas.

A Piccadilly é uma das principais empresas calçadistas no setor feminino do Brasil, inaugurada há 67 anos, em Igrejinha/RS. São mais de 28 lojas exclusivas no mundo e seus produtos estão em mais de 14 mil pontos de vendas no País, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas.

A Piccadilly possui duas unidades fabris em Teutônia e Rolante e sede corporativa e um centro de distribuição em Igrejinha, todas no Rio Grande do Sul. A empresa conta com cerca de 2,2 mil colaboradores.

No Brasil, são 21 lojas no modelo de franquias, predominantemente no Rio Grande do Sul e nas regiões Sudeste (duas lojas em São Paulo) Norte-Nordeste (Pará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia), além do Distrito Federal (BR).

Por meio de seu plano de expansão, a marca acaba de inaugurar duas lojas em São Paulo e uma na Bahia, e deve inaugurar ao menos sete novas lojas até o final de 2022. Em termos internacionais, as novas franquias estarão no Equador, República Dominicana, Peru e Filipinas.