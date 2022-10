Indústria 4.0 revoluciona processos na Serra Gaúcha

Roberto Hunoff

A Serra Gaúcha, uma das regiões mais industrializadas do Brasil, posicionando-se dentre os maiores polos metalomecânico, moveleiro e plástico, tem se revelado, não apenas consumidora, mas também provedora das tecnologias da Indústria 4.0, também batizada de 4ª Revolução Industrial. O fenômeno está mudando, em grande escala, a automação e troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios por meio do uso de máquinas e computadores. Representações empresariais da Serra definem este caminho como sem volta, mas reconhecem que ainda não está completamente assimilado no conjunto das organizações, além de existirem muitos desafios a serem superados, com ênfase para a falta de pessoal qualificado e capacitado para assimilar os novos conceitos.

De forma a ampliar a inserção das empresas nas novas tecnologias, as entidades têm desenvolvido projetos específicos. O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) criou o programa denominado "Do Lean à Indústria 4.0" visando inserir as corporações no processo de transformação digital, indústria inteligente e cultura da inovação, possibilitando ao quadro social o desenvolvimento e aprimoramento dos processos produtivos para melhorar a produtividade e redução dos custos de produção

"O objetivo principal é promover a competitividade, fortalecendo toda a cadeia produtiva e ampliando a sustentabilidade do setor", afirma Daiane Catuzzo, diretora executiva da entidade, que representa em torno de 4,5 mil empresas localizadas em 16 municípios da região.

O programa teve início em 2021 com a preocupação de acompanhar as atualizações tecnológicas e mostrar que não basta implantá-las, mas que é preciso saber como preparar o ambiente para este novo cenário. Este estágio exige definição de processos e de estratégias, além de ter um quadro de colaboradores qualificados. "Se pensarmos que o sistema funcionará apenas com o robô, é possível que se aumente o caos", alerta a executiva.

A entidade realizou um trabalho junto a 100 empresas para buscar informações sobre o envolvimento com este novo momento. Mais da metade apresentou índice de zero a 25% de grau de maturidade de auto diagnóstico quanto às tecnologias e apenas quatro mostraram indicação entre 76 e 100%. Em relação ao uso do Lean Seis Sigmas há uma melhora: 36 estão no menor índice e oito na faixa máxima. "O trabalho mostra que a maioria das empresas precisa se preparar para a alcançar a Indústria 4.0", indica.

De acordo com Daiane, este estágio é necessário para a organização entender se faz sentido investir neste avanço e se ele é viável. Segundo ela, muitas corporações fizeram ou ainda estão passando pela preparação dos processos e do ambiente de trabalho. Para auxiliar os empresários nesta etapa, a entidade tem promovido palestras e oferecido consultorias técnicas.