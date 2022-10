Rio Grande do Sul pode ter seu primeiro geoparque

Cidade receberá, de 6 a 11 de novembro, dois avaliadores para verificar as condições locais, como a Pedra do Segredo para que o município possa se tornar oficialmente um geoparque reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Será o primeiro exclusivamente gaúcho.

No princípio, os pilares da economia eram a Mineração e o agronegócio, agora Caçapava do Sul aguarda a resposta que poderá colocar o município no mapa do turismo nacional e internacional e garantirá um novo ciclo de desenvolvimento econômico.

Por conta disso é esperada com expectativa a chegada em novembro de dois técnicos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que vêm conferir in loco as condições do município para passar de aspirante a geoparque, com direito ao selo da agência. Se a avaliação for positiva, a cidade gaúcha passará a ser considerada oficialmente como patrimônio geológico da humanidade. Desde 2015, Caçapava do Sul é reconhecida pela Lei Estadual 14.708 como a capital gaúcha da geodiversidade e o complexo das Guaritas consta na lista dos Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil (Sigep).

Para chegar até este momento foram anos de espera. O primeiro passo deste projeto foi dado pela Universidade Federal de Santa Maria em 2018. Depois disso, uniram-se a essa ideia a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a prefeitura de Caçapava.

A candidatura foi lançada em 2020. O próximo passo foi a produção de um minucioso dossiê mostrando as áreas e o potencial da biodiversidade da flora e da fauna da região apresentado pelo Coordenador do projeto, professor André Borba, da Unipampa, Encaminhado o documento, agora vem a etapa da visita e, depois disso, o tão esperado retorno da Unesco.

Atualmente, são 177 geoparques mundiais da Unesco em 46 países. Até há pouco tempo a maior parte estava concentrada na Europa e na China. No Brasil são três: Araripe, entre Pernambuco, Ceará e Piauí, Seridó, no Rio Grande do Norte, e o Caminhos dos Cânions do Sul, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Estes últimos homologados em maio deste ano. De quatro em quatros anos, o lugar escolhido passa por uma reavaliação. Se os critérios de educação, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável não são seguidos à risca, perde o aval da certificadora.

A candidatura passou por várias etapas e é um projeto coletivo entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a prefeitura de Caçapava do Sul. O primeiro passo em direção à Unesco foi dado há dois anos, com o envio da carta de intenção da candidatura.

Em outubro de 2021, durante o aniversário de 190 anos da cidade, foi entregue um dossiê detalhado das riquezas minerais, relevo, flora e fauna do município. Agora, se aproxima a penúltima fase com a chegada dos técnicos. Depois disso, é aguardar o veredito que permitirá ou não a entrada da cidade gaúcha para a seleta lista dos geoparques globais.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Caçapava, Stener Camargo de Oliveira, outras localidades que já receberam essa distinção triplicaram os visitantes, gerando renda e emprego para a região. Na avaliação do secretário, com o selo da Unesco será mais fácil conseguir recursos para o município que se tornará o primeiro geoparque exclusivamente do Rio Grande do Sul. "Com isso, teremos condições de investir em ações de preservação deste patrimônio e na educação e estimular o empreendedorismo", acredita.