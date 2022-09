Brinox foca em panelas e pode entrar em mais segmentos

Nunca se vendeu tanta panela, talheres e outros itens para a casa como na pandemia. O desafio para os fabricantes do ramo de Utilidades Domésticas (UD) agora é como sair da maior crise sanitária em um século e manter os níveis de faturamento. O grupo gaúcho Brinox, que tem ainda as operações da Coza e Haus, foca em inovação nas panelas, onde ganhou terreno com modelos de alumínio, e novas linhas, ampliando a presença na casa dos brasileiros. O economista argentino Christian Hartenstein, CEO do grupo desde 2011, quando o fundo de investimento Southern Cross comprou a operação, destaca o espaço e potencial de venda para a população de jovens do Brasil, que garante demanda ascendente, e ainda ampliação das exportações. Ao traçar planos para o futuro, Hartenstein revela estudos para o grupo ingressar em novos ramos, como eletroportáteis e móveis de plástico, onde concorrentes já avançam a passos rápidos. O executivo esclarece ainda que a venda da operação pelo fundo, que chegou a contratar no ano passado o banco BTG para buscar interessados, foi cancelada. Para além do faturamento, que chegou a saltar 40% em 2021 e deve aumentar 15% este ano, a Brinox coloca entre suas prioridades atuar num dos temas mais sensíveis dentro dos lares brasileiros: a violência contra a mulher.

Empresas & Negócios - Como é a trajetória desde a aquisição do grupo pelo fundo?

Christian Hartenstein - Com a compra pelo fundo, abriu-se a oportunidade de transformar a empresa em plataforma para desenvolver outros negócios. A Brinox era dedicada a produtos de aço inox, mas tinha distribuição e cobertura territorial muito extensa no Brasil, estrutura atrativa para introduzir novas linhas. Em 2012, adquirimos a Coza, entramos no mundo do plástico com design, e, em 2015, adquirimos a Haus, com linhas de vidro, taças de cristal e melanina, tudo para mesa posta. Um ano antes, tínhamos começado a fabricar panelas de alumínio, que responde por 40% do nosso negócio. Hoje somos a segunda maior fabricante desse mercado no Brasil. Em 10 anos, passamos ainda de 300 para 1,1 mil funcionários, destes 650 estão no Estado, com a sede em Caxias do Sul, onde dicam os departamentos de inovação, produtos, qualidade e matrizaria. Neste período, abrimos ainda escritório em Guangzhou, no Sudeste da China, em 2013, e em São Paulo, em 2014.

E&N - Qual é a capacidade de fabricação hoje do grupo?

Hartenstein - Em 2021, concluímos a expansão fabril, com a construção de quase 40 mil metros quadrados da nova fábrica em Linhares, no Espírito Santo, com aporte de R$ 50 milhões. O novo parque possibilitou duplicar a capacidade de produção de panelas, chegando a quase 1 milhão de unidades por mês. A construção foi um desafio gigantesco devido às restrições pandêmicas. Tivemos de treinar, contratar e integrar equipes neste ambiente. Foi na crise sanitária que passamos de 700 pessoas para 1,1 mil no grupo! Graças a um trabalho extraordinário das equipes, o atraso para concluir a fábrica foi de apenas dois meses, que não é nada. As primeiras panelas começaram a sair da linha no fim do primeiro trimestre deste ano.

E&N - O que muda para a Brinox com esta nova unidade?

Hartenstein - Passamos de capacidade de 450 mil panelas ao mês para 900 mil. Em Caxias do Sul, expandimos a capacidade de produção de plásticos da Coza, com mais investimentos. Foram dois anos de muitos desafios e incertezas, com 10% a 15% dos funcionários afastados devido à Covid-19. Os acionistas olham com muito otimismo para o segmento de utilidades domésticas. Há poucos lugares no mundo onde o segmento tem tanto potencial. O Brasil tem uma população e muito jovem, o que é muito importante porque significa potencial de novos lares no futuro. Além disso, é uma população com certa educação e capacidade de trabalho e produtividade. Podemos esperar que uma maioria vai se mudar, alugar apartamento ou comprar.

E&N - O que a pandemia potencializou mais para o grupo?

Hartenstein - A busca por panelas, talheres e itens para organizar a casa explodiu, mas também tivemos dificuldades de acesso à matéria-prima, além de custos maiores (o valor do contêiner passou de US$ 2 mil para US$ 18 mil no auge da crise). No segundo semestre deste ano, estamos voltando a uma normalidade pré-Covid. Alguns materiais, como polímeros, aço inox e alumínio tiveram elevações de mais de 100%. Quando a pandemia arrefeceu, tivemos menos vendas, devido à retração da demanda. Mais recentemente, temos o efeito da inflação, que atinge a renda dos consumidores de classe média. Neste quadro, nossas margens reduziram entre 10% a 14%, o que é muito para a indústria que tem margens muito apertadas e no limite para manter os investimentos. Outro problema que coloca mais pimenta neste quadro é que a Selic, a taxa básica de juros, subiu mais de 500% em pouco tempo. Algo assustador e que afeta muito os negócios, pois afeta o custo de novos projetos e reduz a capacidade de crescimento.

E&N - Quanto este fator (juros) já adia planos?

Hartenstein - Sempre olhamos o investimento no Brasil na perspectiva de longo prazo. O que ocorre agora tem um componente conjuntural, e o mercado ainda não achou um ponto de equilíbrio. Acreditamos muito no negócio de UD no Brasil. Como acabamos de fazer um grande investimento, o foco agora é rentabilizar este aporte. Depois, temos planos de investir em negócios que o grupo não participa ainda e onde temos apetite para entrar, usando nossa capacidade e expertise, além da rede comercial. Um dos segmentos é o de eletroportáteis, que analisamos com muito cuidado. Também não entramos ainda em móveis de plástico.

E&N - Como a empresa deve fechar o ano?

Hartenstein - A expectativa é de crescimento menor que o de 2021, que teve ata de 40% na receita bruta, embalada pela pandemia. Este ano o desempenho será mais moderado, com avanço em torno de 15%. O grupo não divulga o valor. O desempenho ganha impulso ainda com a chegada de novos produtos, como o lançamento da marca Rasco com linhas para churrasco e fornos de barro, e a parceria com o programa MasterChef Brasil. Vamos ter mais lançamentos até o fim do ano.

E&N - O que representa a receita das exportações?

Hartenstein - O principal mercado é a América do Sul, liderada por compras da Argentina, Paraguai e Bolívia. Também vendemos para os EUA, alguns países da Europa, África e Ásia. As exportações representam 10% do faturamento. Há alguns anos este fluxo não chegava a 3%, e apostamos que possa alcançar 15% a 20% da receita total.

E&N - Por que o grupo atua no tema da violência contra a mulher e como tem sido a inserção?

Hartenstein - Faz muitos anos que trabalhamos com ONGs e sociedade civil para entender como podemos colocar nosso grãozinho de areia em uma temática que é muito grande no Brasil. Este tema foi escolhido para atuarmos. A situação afeta a vida dentro de casa, e a mulher tem papel crucial na estabilidade do grupo familiar. Hoje 60% do nosso quadro é feminino. Começamos com palestras para o nosso público interno e depois buscamos órgãos públicos para ajudar na assistência. Uma das ações é o apoio a organizações como a Casa Raquel, que fornece lar protegido a vítimas da violência, além de sustentação econômica para as mulheres poderem seguir suas vidas. Mas temos de fazer muito mais.