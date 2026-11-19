A previsão de redução de 64,5% no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) para 2027 levou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) a cobrar garantias de continuidade dos programas de apoio à agricultura familiar ao futuro governo do Estado. O presidente da entidade, Eugênio Zanetti, lembrou o compromisso assumido pelo governador eleito, Luciano Zucco (PL), de preservar as políticas públicas, mesmo com a decisão de incorporar a SDR à nova Secretaria de Agropecuária, Cooperativismo e Agricultura Familiar, que será comandada por Paulo Herrmann.
A preocupação ganhou força após declarações do futuro secretário da Fazenda, Cláudio Branchieri, na quarta-feira (18), durante o Tá na Mesa, da Federasul. Segundo ele, a proposta orçamentária elaborada pelo governo Eduardo Leite prevê R$ 195 milhões para a SDR em 2027, diante dos R$ 550 milhões destinados à pasta em 2026. A diferença é de R$ 355 milhões. Branchieri afirmou que, dos recursos previstos para o próximo ano, R$ 160 milhões estão comprometidos com a Emater e outros R$ 18 milhões com salários, restando margem reduzida para as demais ações. “Quanto que me sobra para eu ir ajudar a agricultura familiar? Nada”, declarou.
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