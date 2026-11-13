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CapaAgroSafra De Inverno

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 18:13

Canola passa por "prova de fogo", mas mantém potencial de expansão no RS

Em cinco anos, a área cultivada no RS passou de aproximadamente 38 mil hectares para 353.397 hectares

Em cinco anos, a área cultivada no RS passou de aproximadamente 38 mil hectares para 353.397 hectares

TÂNIA MEINERZ/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
A canola ganha espaço na agricultura gaúcha e vem se consolidando como uma alternativa para diversificar as culturas de inverno. Em cinco anos, a área cultivada no Rio Grande do Sul passou de aproximadamente 38 mil hectares, em 2021, para 353.397 hectares em 2026. A expansão, no entanto, ocorre em uma safra marcada por condições climáticas adversas, que comprometeram o desenvolvimento das lavouras e reduziram o potencial produtivo em diferentes regiões do Estado.

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