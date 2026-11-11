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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:19

Senado aprova MP das dívidas rurais; novas regras aguardam sanção

Novas regras de renegociação de dívidas rurais ampliam possibilidades de acesso ao crédito, mas ainda dependem de sanção presidencial

Novas regras de renegociação de dívidas rurais ampliam possibilidades de acesso ao crédito, mas ainda dependem de sanção presidencial

Luiz Henrique Magnante/Embrapa/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O Senado aprovou nesta quarta-feira (11) o projeto de lei de conversão da Medida Provisória 1.376/2026, concluindo a tramitação no Congresso Nacional das novas regras para renegociação de dívidas rurais. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira, segue à sanção presidencial. Embora amplie o alcance das operações elegíveis, o texto mantém restrições que poderão deixar parte dos produtores fora das linhas de financiamento.

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