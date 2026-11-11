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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:17

Filipinas cogitam estender suspensão à carne suína até março de 2027

Suspensão das compras filipinas ameaça ampliar a oferta de carne suína no mercado brasileiro e pressionar os preços pagos aos produtores

Suspensão das compras filipinas ameaça ampliar a oferta de carne suína no mercado brasileiro e pressionar os preços pagos aos produtores

Luiza Letícia Biesus/Embrapa/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A suspensão das importações de carne suína pelas Filipinas, inicialmente prevista por 60 dias, poderá se estender por até o final de março de 2027, ampliando os riscos para o setor no Brasil e no Rio Grande do Sul. O governo filipino admite prolongar a restrição caso os preços pagos aos criadores locais não se recuperem, enquanto entidades do país asiático pressionam também pelo aumento das tarifas de importação. A possibilidade preocupa os produtores gaúchos, que já enfrentam preços inferiores aos custos de produção e têm nas Filipinas seu principal mercado externo.

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