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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:37

Relator faz novas concessões, e renegociação de dívidas rurais avança no Congresso

Renegociação de dívidas rurais pode impactar até R$ 100 bilhões

Renegociação de dívidas rurais pode impactar até R$ 100 bilhões

SLC Agrícola/Divulgação/JC
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Agências
A comissão especial da MP (Medida Provisória) da renegociação de dívidas de produtores rurais aprovou nesta terça-feira (10) o relatório que altera o texto enviado pelo governo em julho e tenta acomodar pedidos da bancada ruralista.
A aprovação abre caminho para que a medida passe nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, mas ainda não há acordo para que isso aconteça. Parlamentares da bancada vão agora em busca do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tentar viabilizar a votação ainda nesta terça. A medida provisória precisa ser votada também no Senado até quarta (11) ou perderá a validade.
Uma negociação entre lideranças da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) e os líderes do governo na Câmara e no Congresso, deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), e o presidente da comissão especial, senador Renan Calheiros (MDB-AL), destravou a votação.

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