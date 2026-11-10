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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 15:44

Comissão aprova MP das dívidas rurais com regras ampliadas

Pedidos de recuperação judicial no Estado refletem perdas climáticas e endividamento acumulado

Pedidos de recuperação judicial no Estado refletem perdas climáticas e endividamento acumulado

Wenderson Araújo/CNA Agro/Divulgaçãoa/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A comissão mista do Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira (10) o relatório do deputado Paulo Pimenta (PT-RS) à Medida Provisória 1.376/2026, ampliando as condições de acesso à renegociação de dívidas rurais. O acordo firmado entre representantes do governo e da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) antecipou de janeiro de 2024 para janeiro de 2021 o marco inicial de inadimplência das operações elegíveis, uma das principais reivindicações dos produtores gaúchos. A proposta ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até quarta-feira (11), quando perde a validade.

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