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CapaAgroEndividamento Rural

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:13

Renegociação deixa 82,6% das dívidas problemáticas de fora no RS

Dificuldades na renegociação de dívidas rurais preocupam produtores e entidades do agronegócio gaúcho

Dificuldades na renegociação de dívidas rurais preocupam produtores e entidades do agronegócio gaúcho

Pedro Revillion/Palácio Piratini/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A menos de uma semana do fim da vigência da Medida Provisória (MP) 1.376/2026, a renegociação das dívidas rurais alcançou R$ 7,78 bilhões no Rio Grande do Sul. O valor equivale a 17,4% da carteira de crédito problemático do Estado. Segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (5) pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), os outros 82,6% permanecem sem cobertura pelas operações contabilizadas. O quadro se agrava com a retração de 10,56% nas contratações de crédito rural no trimestre de julho a setembro, período decisivo para o financiamento da safra de verão.

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