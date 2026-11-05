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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 12:05

IBGE abre seleção com 27.279 vagas temporárias para o Censo Agropecuário

Remuneração tem uma parcela fixa de R$ 1.741 e uma parte variável

Remuneração tem uma parcela fixa de R$ 1.741 e uma parte variável

TÂNIA RÊGO/ABR/JC
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Agências
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou nesta quinta-feira (5) edital de processo seletivo simplificado com 27.279 vagas temporárias para trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições começam nesta sexta (6), às 10h, e vão até as 23h59 de 25 de novembro, pelo site da Fundação Cesgranrio, banca responsável. A taxa é de R$ 70.
A remuneração tem uma parcela fixa de R$ 1.741 e uma parte variável, calculada por produção, limitada a R$ 2.629. Ela leva em conta o número de entrevistas realizadas e de unidades visitadas, e só é paga após a conclusão dos trabalhos no setor censitário, desde que sejam respeitados os critérios mínimos de qualidade definidos pelo instituto. Somados, os dois valores chegam a até R$ 4.370.

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