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CapaAgroSafra De Inverno

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:58

Chuvas comprometem qualidade do trigo e afetam mercado no RS

Chuvas prejudicam a qualidade do trigo e provocam perdas nas lavouras do Rio Grande do Sul e do Paraná

Chuvas prejudicam a qualidade do trigo e provocam perdas nas lavouras do Rio Grande do Sul e do Paraná

SAFRAS & MERCADO/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
As chuvas frequentes durante a colheita do trigo no Rio Grande do Sul estão comprometendo a qualidade dos grãos e afetando a comercialização do cereal. A redução do peso hectolitro (PH), a germinação dos grãos e outros danos causados pelo excesso de umidade dificultam o atendimento às exigências da indústria moageira. O problema ocorre em uma safra já marcada pela redução da área plantada e cuja produção deve cair 37,5% em relação ao ano passado.

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