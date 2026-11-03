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CapaAgroDesenvolvimento Rural

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 15:48

Agricultores familiares se mobilizam para tentar reverter extinção da SDR

Agricultores temem que incorporação da SDR à Seapi comprometa execução de programas de apoio ao setor

Agricultores temem que incorporação da SDR à Seapi comprometa execução de programas de apoio ao setor

ISABELLE RIEGER/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A decisão do governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, de incorporar a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) provocou uma mobilização para tentar reverter a medida. A Fetraf-RS articula apoio de cooperativas, prefeitos e lideranças, enquanto a Fetag-RS busca uma audiência com Zucco, pressionada por agricultores insatisfeitos. Após as críticas, o futuro governo divulgou nota assegurando que não haverá redução de programas nem do apoio à agricultura familiar.

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