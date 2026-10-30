Programa inédito do governo do Estado investe R$ 12 milhões para impulsionar o turismo rural na agricultura familiar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), lançou o edital do Programa Turismo Rural da Agricultura Familiar Gaúcha, que prevê a destinação de R$ 12 milhões para agricultores familiares (pessoas físicas) e formas associativas (associações e cooperativas). A iniciativa, estruturada com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), tem como objetivo estimular a diversificação das fontes de renda das famílias agricultoras, valorizar as potencialidades turísticas do meio rural e ampliar as oportunidades de desenvolvimento econômico nas comunidades rurais do Rio Grande do Sul.
A proposta, elaborada pelo Departamento de Agroindústria Familiar e Apoio à Comercialização (DAF) da SDR, em conjunto com a Secretaria de Turismo (Setur) e a Emater/RS-Ascar, contempla investimentos em infraestrutura, equipamentos, acessibilidade, divulgação e estruturação de experiências turísticas. O programa também busca incentivar a permanência de jovens e mulheres no campo, fortalecer a organização coletiva e promover a integração dos empreendimentos familiares em rotas e roteiros turísticos.
Dos R$ 12 milhões previstos, R$ 7 milhões serão destinados a agricultores familiares, com financiamentos individuais de até R$ 30 mil, permitindo inicialmente 233 autorizações para apresentação de projetos. Outros R$ 5 milhões serão direcionados a formas associativas, como associações e cooperativas, com limite de R$ 100 mil por financiamento, correspondendo a 50 autorizações iniciais. Os financiamentos contarão com bônus de adimplência de 80%, conforme as condições estabelecidas pelo Feaper.
O secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, destaca que o programa representa uma oportunidade de agregar valor às propriedades familiares, integrando a produção agropecuária, a agroindustrialização e a atividade turística como fontes complementares de renda. “Com o turismo rural, damos mais um passo na valorização da agricultura familiar, incorporando a prestação de serviços às atividades já desenvolvidas nas propriedades. O Rio Grande do Sul possui uma enorme diversidade de regiões turísticas, tradições e potencialidades que podem ser transformadas em novas oportunidades de geração de renda. Queremos valorizar essa identidade, fortalecer as economias locais e criar condições para que mais famílias encontrem no próprio meio rural oportunidades de desenvolvimento”, afirma Paim.
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