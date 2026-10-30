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CapaAgroVitivinicultura

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 16:51

Vinhedo em São José dos Ausentes aposta em terroir dos cânions

Alexandre Carvalho investiu R$ 2,5 milhões na propriedade em São José dos Ausentes, onde espera realizar a primeira colheita de uvas em 2027

Alexandre Carvalho investiu R$ 2,5 milhões na propriedade em São José dos Ausentes, onde espera realizar a primeira colheita de uvas em 2027

ARQUIVO PESSOAL/VINÍCOLA CANNION/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Um investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões busca transformar as condições particulares de solo e clima dos cânions de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, em um diferencial para a produção de vinhos. O empreendimento do contador Alexandre Carvalho, de 51 anos, tem 2,83 hectares de videiras plantadas e espera realizar a primeira colheita própria em 2027. A Vinícola Cannion, criada para comercializar os futuros vinhos, já atua no mercado com uvas adquiridas de outros produtores e projeta faturamento anual de cerca de R$ 1 milhão quando estiver em plena operação.

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