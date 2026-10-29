Feira da Agricultura Familiar ocorre em novembro no Largo Glênio Peres

A 4ª Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) está chegando e reunirá 104 empreendimentos da agricultura familiar em Porto Alegre, de 9 a 14 de novembro, no Largo Jornalista Glênio Peres. A feira contará com representantes de 64 municípios gaúchos e participação de 23 empreendimentos pela primeira vez. A produção rural da Capital terá quatro expositores com produtos orgânicos. A montagem da estrutura do evento inicia neste sábado (31), com alteração no estacionamento rotativo da Área Azul do local.
Promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), em parceria com a Emater/RS-Ascar e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a feira conta com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (SMGOV).
Ao chegar à quarta edição, a Agrifam fortalece os espaços de comercialização e valorização da agricultura familiar, levando seus produtos para mais perto da população urbana. A edição também evidencia a presença de jovens e mulheres à frente dos negócios da agricultura familiar: dos 104 empreendimentos, 50 têm jovens na liderança e 37 são conduzidos por mulheres.
A atividade também contribui para ampliar o reconhecimento da importância das famílias agricultoras para a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ao ocupar um espaço de grande circulação na capital gaúcha, amplia as oportunidades de comercialização, fortalece a divulgação dos produtos e aproxima consumidores da realidade de quem vive e trabalha no campo.
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