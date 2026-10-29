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CapaAgroFumicultura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:22

Produtores de tabaco iniciam nova safra sob pressão de preços e do clima

Cultivo de tabaco está presente em 205 municípios gaúchos e envolve cerca de 70 mil famílias produtoras

Cultivo de tabaco está presente em 205 municípios gaúchos e envolve cerca de 70 mil famílias produtoras

Giovane Weber/Arquivo Pessoal/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Os produtores de tabaco do Rio Grande do Sul iniciam a safra 2026/2027 em um cenário de preocupação com os preços e as condições climáticas. Depois de uma redução de 13,5% no valor médio recebido pelo produto no ciclo anterior, os fumicultores enfrentam novos prejuízos provocados pelo granizo, enquanto as exportações brasileiras acumulam retração. O cenário foi discutido na quarta-feira (28), durante reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Tabaco, promovida pela Secretaria da Agricultura (Seapi).

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