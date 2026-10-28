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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:46

Faturamento da indústria de máquinas agrícolas cai 21,6% até setembro

Retração dos investimentos no campo afeta a indústria de máquinas agrícolas, que acumula queda de 24,8% nas vendas ao mercado interno em 2026

Retração dos investimentos no campo afeta a indústria de máquinas agrícolas, que acumula queda de 24,8% nas vendas ao mercado interno em 2026

AGCO/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A indústria brasileira de máquinas e implementos agrícolas acumula queda de 21,6% no faturamento de janeiro a setembro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida totalizou R$ 41,47 bilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). A retração é ainda mais acentuada no mercado interno, onde as vendas recuaram 24,8%, refletindo as dificuldades dos produtores rurais para investir na renovação de equipamentos.

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