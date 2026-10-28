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CapaAgroEntrevista

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 11:37

Paulo Herrmann: 'Sem resolver o endividamento, vamos estar de mãos amarradas'

Paulo Herrmann foi o nome escolhido para assumir a Agricultura no RS

Paulo Herrmann foi o nome escolhido para assumir a Agricultura no RS

/RACHEL DENARDIN/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Anunciado como futuro secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Paulo Herrmann chega ao governo Luciano Zucco (PL) depois de mais de quatro décadas de atuação no setor privado. Ex-presidente da John Deere no Brasil e ex-CEO da Fiergs, o engenheiro agrícola considera o endividamento rural o principal obstáculo à recuperação da produção gaúcha. 

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