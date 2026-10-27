Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroCommodities

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:43

Alta do dólar favorece preços agrícolas, mas preocupa por custos

Oscilações do câmbio influenciam as decisões de comercialização dos produtores e o planejamento das próximas safras

Oscilações do câmbio influenciam as decisões de comercialização dos produtores e o planejamento das próximas safras

SAM PANTHAKY/AFP/JC
Compartilhe:
Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A disparada do dólar após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu oportunidades de valorização dos produtos agrícolas brasileiros, mas também trouxe preocupações com os custos de produção e o financiamento das próximas safras. Apesar da turbulência nos mercados financeiros, os primeiros reflexos foram predominantemente positivos para produtores que ainda têm grãos para comercializar, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal do Comércio.

Notícias relacionadas