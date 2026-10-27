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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:57

Paulo Herrmann comandará Secretaria da Agricultura no governo Zucco

Paulo Herrmann levará à Secretaria da Agricultura experiência de mais de 40 anos no agronegócio e na gestão empresarial

Paulo Herrmann levará à Secretaria da Agricultura experiência de mais de 40 anos no agronegócio e na gestão empresarial

TÂNIA MEINERZ/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), anunciou nesta terça-feira (27) o executivo Paulo Herrmann, ex-presidente da John Deere no Brasil e ex-CEO da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), como futuro secretário estadual da Agricultura. Com mais de quatro décadas de atuação no agronegócio, Herrmann assumirá a pasta em janeiro de 2027, em um cenário marcado pelo endividamento dos produtores e pela necessidade de reduzir os prejuízos provocados por eventos climáticos extremos.

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