Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgro

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:27

Segundo foco de Newcastle em SC adia retomada das exportações de aves

Vigilância sanitária é reforçada após confirmação de novo foco

Vigilância sanitária é reforçada após confirmação de novo foco

CIDASC/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A confirmação de um segundo foco da doença de Newcastle em Santa Catarina adia a perspectiva de retomada das exportações brasileiras de produtos avícolas. A nova ocorrência foi identificada em uma granja com 36,8 mil perus de corte, em Coronel Freitas, no Oeste catarinense, uma semana após o primeiro registro, em Nova Itaberaba. As restrições comerciais já atingem cinco países, dois dos quais suspenderam compras de produtos de todo o Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul.

Notícias relacionadas