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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 14:17

Entidades do agro gaúcho defendem diálogo com Lula e cobram avanços

Crédito rural, seguro e condições de produção estão entre as prioridades apontadas pelo agronegócio gaúcho para o novo mandato de Lula

Crédito rural, seguro e condições de produção estão entre as prioridades apontadas pelo agronegócio gaúcho para o novo mandato de Lula

Wenderson Araujo/CNA/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A disposição para manter o diálogo com o governo federal, mas com a expectativa de avanços nas políticas voltadas ao setor produtivo, marca as manifestações de entidades do agronegócio gaúcho sobre a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (25). Consultadas pelo Jornal do Comércio, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) e o Sistema Ocergs defenderam a interlocução institucional com o Planalto e apontaram prioridades para o próximo mandato, especialmente nas áreas de crédito, seguro rural, infraestrutura e competitividade.

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