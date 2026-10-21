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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:37

Crise da Cotribá afeta comércio, empregos e renda de agricultores em Ibirubá

Fábrica de rações erguida em Cruz Alta para produzir 200 mil toneladas anuais custou R$ 100 milhões e está parada

Fábrica de rações erguida em Cruz Alta para produzir 200 mil toneladas anuais custou R$ 100 milhões e está parada

Cotrib?/Divulga??o/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A crise da Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda. (Cotribá), cuja liquidação extrajudicial foi aprovada pelos associados na terça-feira (20), com continuidade das operações, repercute sobre o comércio, os empregos e a renda de Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Fundada há 115 anos, a cooperativa tenta preservar suas atividades diante de um passivo de R$ 1,427 bilhão.

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