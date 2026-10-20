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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 19:09

Cotribá aprova liquidação e mantém atividades em meio à crise

Principal expectativa da administração da Cotribá é reduzir a pressão das cobranças bancárias

Principal expectativa da administração da Cotribá é reduzir a pressão das cobranças bancárias

Cotribá/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (20), a dissolução voluntária e o início de um processo de liquidação extrajudicial com continuidade das atividades. A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária realizada em Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, com a participação de 375 associados. O atual presidente, Sergio Strentzke, foi eleito liquidante e continuará à frente da instituição, que enfrenta uma crise financeira com dívidas de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

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