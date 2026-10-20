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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:56

Newcastle em SC leva três países a restringir importações brasileiras

Aves em propriedades no entorno da granja afetada em SC passaram por coleta de sangue para análise

Aves em propriedades no entorno da granja afetada em SC passaram por coleta de sangue para análise

CIDASC/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba (SC), distante cerca de 80 quilômetros de Nonoai, no norte do RS, já levou três países a restringir importações de produtos avícolas brasileiros. O México suspendeu compras de todo o Brasil, enquanto China e Chile limitaram as medidas a Santa Catarina. A diferença preserva, nesses dois mercados, os embarques de outros estados, entre eles o Rio Grande do Sul.

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